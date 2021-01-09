Düğün takıları artık sanal ortamda

Tolgahan Acar’ın desteğiyle hayata geçirilen “mobil TAKITAK” uygulaması düğün, doğum, sünnet, nişan takılarının internet ortamından alınıp takılmasına imkan sağlıyor

Dünyayı etkileyen pandemi döneminde Türkiye’de en büyük problemlerden biri de düğün, nişan gibi organizasyonların nasıl yapılacağı ve davet sahibine hediyenin nasıl verileceği oldu. Bu dönemde takılı organizasyonları gerçekleştirmek kadar bu organizasyonlara katılmak da zorlaştı. Takı kültürünün olduğu bu organizasyonlarda, davet sahibinin vadesiz altın hesabına davetlinin kredi kartı aracılığı ile takısını iletmesini sağlayan dijital altın gönderim platformu olan mobil TAKITAK; tek tıkla temassız, güvenilir ve pratik bir şekilde takı göndermeyi sağlıyor.

Uygulama hakkında bilgi veren girişimci Tolgahan Acar, “Pandeminin varlığıyla birlikte artık eskisi gibi düğünlere gidemez olduk. Gitsek bile düğünlerde eskisi gibi takı takamaz olduk. Pandemi önlemleri çerçevesinde davetli kısıtlaması olduğunu düşündüğümüzde sektörün etkilendiğini söyleyebiliyoruz. Bu noktada “mobil TAKITAK” uygulamasını anlamlı kılan husus ise kısıtlı katılımların olduğu bu tarz organizasyonlara kişilerin online olarak, kendi kredi kartları aracılığıyla dilediği tutarda altını satın alıp davet sahibinin vadesiz altın hesabına transferini sağlayabilme imkanı sunmuş olduk” dedi.

DAVET SAHİBİ UYGULAMAYI NASIL KULLANACAK?

Davet sahibinin tek yapması gerekenin uygulamayı indirip davetini oluşturması olduğunu anlatan Tolgahan Acar, “Uygulama iki adımda kişiye davetini oluşturabilecek bir deneyim sunuyor. Daveti oluşturmak için sadece girmiş olduğu davette vadesiz altın hesabının ibanını girmesi yeterli. Oluşturulan davetin karekod ya da linkini sosyal mecralardan sevdikleriyle paylaşabilir. Ya da bunu davetiyelerinin üzerine bastırabilirler. Davetliler de ilgili karekodu ya da davet linkini okutarak uygulamaya erişim sağlayıp kendi kredi kartları ile ödemelerini hızlıca yapabilirler” diye konuştu.

ÜCRETSİZ BİR UYGULAMA, 2 AYDA 150’DEN FAZLA KİŞİ KULLANDI

Uygulamanın pandemi önlemlerinin yanı sıra kişinin zaman tasarrufunu da sağladığını anlatan Acar, şunları söyledi:

“Takı kutuları ve başında bekleyen güvenlikler var. Bu uygulama takı kutularına gidip güvenlikle takıyı toplayabilmenin yerine takı merasimi köşesi tutup kişilerin karekod okutarak takılarını takmalarına da olanak sağlar. Metropolde yaşayan kişilerin zaman kaybı yaşamalarını engeller. Kişiye daha uygun fiyata altın takma imkanı sağlar. Ancak en büyük deneyim ise kişilerin temassız bir şekilde takılarını takması. Hem Android hem de iOS tarafından desteklenen uygulama ücretsiz indirilebilir. Kişiler uygulamayı indirip davet sahibine tebrik mesajlarıya birlikte diledikleri tutarda altını hediye edebilirler. Biz hizmet bedeli olarak cüzi miktarda bir rakam yansıtıyoruz. Son 2 ayda 150’den fazla kişi bu uygulamayı kullandı. Kullanımlarda da davetlerin oluşmaya başladığını gördük. Yenidoğan bebeklerden düğüne, nikahtan nişan ve kınaya kadar pek çok davet alıyoruz.”

Merkez Bankası’ndan onaylı bir iş modeli olarak uygulamayı çalıştırdıklarını değerlendiren girişimci Tolgahan Acar, “Güvenli bir sistem içerisinde tüm işlemler yer almakta. Bu zamana kadar da herhangi bir sorun yaşanmadı. Ödemeyi aldığımız andan itibaren davet sahibinin hesabına ödeme gidiyor. Ancak olası bir sorun ya da destek anında çağrı merkezimiz de 7 gün 24 saat hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.

DAVETLİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Düğün sahipleri de uygulamanın faydalı olduğunu söyledi. Dünya evine giren Mert ve Sibel Koç çifti, “Güzel bir uygulama olmuş. Koronavirüs salgını yaşanırken tercih edilebilir. İnsanlar arasındaki teması azaltacağı için beğendik. Böyle bir takı töreni çok iyi olur” dedi. Davetliler ise artık teknolojinin çok fazla ilerlediğini belirterek uygulamanın faydalı olacağını ifade etti. Bir diğer davetli ise nikaha katılamayan kişilerin de rahatlıkla hediyesini gönderebilmesi açısından uygulamayı faydalı bulduğunu anlattı.