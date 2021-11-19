Dynamics 365 nedir diye sorulduğunda öncelikle Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 ya da Microsoft Dynamics olarak da adlandırılır. Dynamics 365 Service-as-a-Service olarak yani bulut üzerinde çalışan, şirketlerin ihtiyaç duyduğu tümleşik iş uygulamalarının servis edildiği bir yazılımdır

Dynamics 365 nedir diye sorulduğunda öncelikle Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 ya da Microsoft Dynamics olarak da adlandırılır. Dynamics 365 Service-as-a-Service olarak yani bulut üzerinde çalışan, şirketlerin ihtiyaç duyduğu tümleşik iş uygulamalarının servis edildiği bir yazılımdır.

Dynamics 365; pazarlama, satış, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri, finans, insan kaynakları ve perakende gibi birçok alanda yeni nesil iş uygulamalarını barındırır. Dynamics 365, customer relationship management (müşteri ilişkileri yönetimi) ve enterprise resource management (kurumsal kaynak planlaması)’ın yeteneklerini birleştirerek, şirketlerin iş süreçlerini hızlandıracak yeni ve akıllı iş uygulamaları sunar.

Dynamics 365 hizmeti, Microsoft Office 365 ve Microsoft Teams ile entegre çalışabilmektir. Dynamics 365 kişiselleştirilmeye açık olacak şekilde ve şirketlerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda bir partner olarak görev alır. Dynamics 365, yeni fırsatları fark etmenize ve yakalamanıza yardımcı olur.

Farklı coğrafyalardaki ekip arkadaşlarının birbiriyle uyum içinde çalışmalarını sağlayan Dynamics 365’in bulut tabanlı yapısı, geleceğin alt yapına çok daha hızlı uyum sağlamanızı ve keskin dönüşümler yapmanızı mümkün hale getirir. Dynamics 365, inovasyonu hızlandırarak, ürünlerinizin pazara çıkma süresini kısaltır. Müşteri ilişkilerini daha güçlü ve daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Dynamics 365 ile her rol, işletme ve sektörün özelliklerini takip eden uygulamaları kullanabilirsiniz. Farklı departmanlardaki ekiplerin içindeki ve arasındaki çalışmaları geliştirmek ve üretkenliklerini artırmak için iş süreçlerini ve iş araçlarını birleştirebilirsiniz. Verileri aksiyona dönüştürmenize destek olan sistemde yerleşik araçlardan yararlanabilirsiniz. Kişiselleştirilebilir uygulamalar, bilgi işlem uzmanlarına ihtiyaç duymadan, işlemleri gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, değiştirmenize ve geliştirmenize olanak sağlar.

Şirketiniz için ERP yazılımı arayışındaysanız, Microsoft Dynamics 365 Business Central tam da ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış ERP yazılımıdır. Microsoft’un Gold Partneri B2F ile bu konuyla ilgili sorularınızı yanıtlamak ve demo talep etmek üzere iletişime geçebilirsiniz.