Ege Üniversitesi danışmanlık yapacak

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, "İnovatif Bitki Sağlığı Entegre Programı ile Azerbaycan'da Mutlu Pamuk Üretimi" projesinde bilgi birikimi ile danışman olarak yer alacak.

AGROBEST Grup ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı, AZER PAMBIK ASK LLC Şirketi ve GBR-TRADE LLC Şirketi arasında yürütülecek olan projeye Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferit Turanlı danışmanlık yapacak. Proje ile Azerbaycan pamuk üretiminde iyileştirmeye katkı sağlayarak iki ülke arasındaki dostluk ve ticaret bağlarının daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Proje kapsamında Ege Üniversitesi-sanayi işbirliğinin boyutu yurtdışındaki resmi ve ticari kuruluşları da kapsar şekilde genişlemiş olacak. Dost ve kardeş ülkelerde, tarımsal üretimlerde danışmanlık ve proje faaliyeti konusunda ülkemizin adını duyuracağız. Bu önemli çalışmada yer alan danışman hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ferit Turanlı ise "Proje ile kardeş ülke Azerbaycan'da pamuk üretiminin desteklenmesi ve verimin artırılması amaçlanıyor. Pamukta görülen zararlıların tanılanması, populasyon seviye ve seyirlerinin belirlenmesi ile gerekli olduğu durumlarda bunlarla mücadele programlarının oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında, AGROBEST GRUP firması çalışanlarının Azerbaycan pamuk üretim alanlarından elde edecekleri verileri değerlendirilerek gerekirse yerinde ziyaretler ve gözlemler de yaparak zararlılarla mücadele programları oluşturulacak. Zararlılarla mücadele programlarının doğayla dost, gereksiz ilaçlamaların olmadığı, kalıntısız ve temiz bir pamuk üretimini hedefleyen nitelikte olması sağlanacak" diye konuştu. Prof. Dr. Turanlı, oluşturulacak bu modelin daha sonra diğer ürünlerde de uygulanmaya başlanacağını, çalışma kapsamında elde edilecek verilerin ve deneyimlerin bilimsel amaçlı yayınlarda kullanımlarının da planlandığını ifade etti.