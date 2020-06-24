Ege'ye önemli davet

Ege Üniversitesinin proje ortaklarından olduğu "Dijital Tarım Yönetim Aracı Pazar Kabul Çözümleri- (d-FaMToMAS)" proje önerisi 112 proje arasında TÜBİTAK ve Avrupa Birliğindeki elemeleri de geçerek Full Proposal'a sunulmak üzere davet edilen 33 öneri arasında yer aldı.

ERANET COFUND ICT AGRI FOOD çerçevesinde çıkılan "Bilişim Teknolojileri Etkin Tarımsal-Gıda Sistemleri Üzerine Ulusötesi, İşbirlikçi, Disiplinlerarası / Disiplinlerarası Araştırma Projeleri" kapsamında sunulan projeyi Ege Üniversitesinden Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behiç Arif Tekin yürütüyor. İtalya Bologna Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen projede Türkiye, Danimarka, İrlanda, Almanya, Finlandiya paydaş olarak yer alıyor. Ayrıca projeye Ege Üniversitesi Teknopark bünyesinde yer alan Skysens ve Hisarlar Mahindra firmaları da destek veriyor.

Projenin amacından bahseden Doç. Dr. Behiç Arif Tekin, "Tarımsal üretimden sofraya kadar olan gıda zincirinde, mevcut teknolojik olanaklarla tarımsal üretimde kullanılan makinelerin bilişim teknolojileri ile donatılması ile üretim süreci ile ilgili verilerin ve sonrasında gıda işleme tesislerindeki akıllı sensörlerle üretilen verilerin işlenmesi ile iyi bir veri kullanımı sunarak gıda değer zinciri yönetiminin optimizasyonu ve izlenebilirliğin sağlanabilmesidir" dedi.

"Tarladan sofraya gıda zinciri verileri analiz edilecek"

Gıda zincirindeki verilerin toplanması ve analiz edilmesinin bir bütün olarak sağlanması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Tekin, "Bu proje, çiftlikler ve gıda değer zincirinin geri kalanı için doğrudan avantajlar sağlayan otomatik veri toplama ve analizi için çözümler sunacaktır. Ayrıca, operasyonel hedef, makine filolarının, makine ekipmanlarının, tarımsal girdilerin ve gerçekleştirilen bakım uygulamalarının yönetimini entegre ederek ve geliştirerek, makine güzergah planlaması, tarımsal girdi kullanımı, verim haritalama, zaman kullanımı, güç yönetiminde verimlilik artışı ile veri izlenebilirliği ve gelişmiş şeffaflık ile sonuçlanacak etkili bir Çiftlik Yönetim Bilgi Sistemi (FMIS) için bir çerçeve sağlayacaktır. Bu şekilde, tedarik zinciri aktörleri, girdi kullanımının gerçek miktarı, olası operasyonel verimsizlikler, uygulamalarının ekonomik ve çevresel etkileri ve saha çalışma koşullarıyla ilgili tam bir vizyona sahip olarak üretim süreçlerinin farkındalığını artırabilir" diye konuştu.

Doğa Koleji ile uzun süre birlikteyiz

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji lisanslı okul kurucularıyla İTÜ’de bir araya geldi. Karaca, lisanslı kuruculara yeni dönem eğitim vizyonunu anlatarak, uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ kampüsünde gerçekleşen yıl sonu değerlendirme toplantısında, Doğa Koleji lisanslı okul kurucularıyla buluştu. Prof. Dr. Karaca, yeni dönem Doğa Koleji eğitim vizyonunu lisanslı kurucularla paylaştı.

Beraber yürüyeceğiz

Doğa Koleji’nin yeni dönem vizyonunu anlatan Rektör Prof. Dr. Karaca, “Uzun soluklu bir eğitim projeksiyonumuz olacak. Bu yola birlikte başladık, birlikte devam edeceğiz. Sizlerle birlikte güçlü bir aile olarak, büyük hedefler için büyük işler başaracak bir akademik bilgi ve birikime sahibiz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, İTÜ’nün desteğiyle başta yapay zeka, veri mühendisliği gibi birçok alanda teknolojinin imkanlarını ve geleceğin mesleklerini lise döneminde Doğa öğrencilerimize açacağız” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Doğa Koleji kurucularını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Sahip olduğumuz yetkinlikleri her platformda, siz değerli Doğa Ailesi mensuplarına İTÜ olarak sunmaktan mutluluk duyacağız. Ülkemiz için çalışacağız, üreteceğiz. Çocuklarımızla iftihar edeceğimiz gibi yarınlara da bugünlerden umutla bakacağız” diye konuştu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ise, “İstanbul Teknik Üniversitesi akademik birikimi ve tecrübelerinden yararlanacağımız uzun soluklu bir birlikteliği hayata geçirdik” dedi. Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, güvene dayalı bir temayla eğitim-öğretime devam edeceklerini belirterek, “Eğitim itibar işidir, bu itibarı çatısı altına girdiğimiz İTÜ ile koruyacağız” açıklamasında bulundu.