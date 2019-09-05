Elektrikli süpürgelerin tipleri mevcuttur.

Bazı tiplerde toz torbası makinanın dışında bulunmaktadır. Yere dik inen uzun bir sapa tutturulmuştur. Motor ve pervane ise süpürgenin yere değen bölümündeki kapalı kutu içerisinde yer almaktadır. Bu bölümün altında dönmekte olan fırçalar bulunmaktadır. Fırçaların çektiği tozlar, emilmekte olan hava ile paralel olarak toz torbasına dolmaktadır.

Yukarıda bahsini yapmış olduğumuz elektrikli süpürge tipinden farklılık gösteren daha birçok çeşit vardır. Fakir Marka elektrik süpürgeler içerisinde bu çeşitlilik mevcudiyet göstermektedir. Sizde bu çeşitlilik içerisinden seçiminizi yapmak istiyor, en iyi şekilde ve en tasarruflu bir şekilde temizlik işlemlerini yerine getirmek istiyorsanız, FakirShop web adresini tıklayıp elektrikli süpürge kısmına girerek bu isteklerinizi tam anlamı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Günümüz zamanında elektrikli süpürgeler, üç tipte görülmektedir.

Sırt biçimli aletler için düşey hazneli Kayaklı ve tekerlekli modeller için yatak silindirli Yere çivilenmiş halılar için kullanılmakta olan emer- döğer torbalı süpürgeler

Bu üç tipin yanı sıra AS PREMİUM şarjlı el süpürgesi gibi toz torbalı küçük, özellikle otomobillerin iç kısmı için çok kullanışlı tipler de mevcuttur. Ayrıca başka halısız evler için pratiklik teşkil eden çeşitli biçimlerde emer süpürgeler de bulunmaktadır.