EMCİ Endüstri Kamera Direği

Günümüzde gelişen teknoloji ve kaydedilen yenilikçi adımlar sayesinde, giderek hassas bir noktaya doğru evrilen güvenlik problemine başarılı çözümler getirilmeye başlanmıştır.

Bu çözümlerden en fazla göze çarpan ise güvenlik kamera sistemleri çalışmalarıdır. Evimizde, işyerimizde, sokaklarda üçüncü bir göz olarak sürekli çalışan güvenlik kamera sistemleri için EMCİ firması tarafından imal edilen birçok farklı çeşide sahip kamera direği bulunmaktadır. EMCİ firması kamera direklerini galvaniz kaplama veya elektrostatik fırın boyalı olarak son derece titiz bir çalışma neticesinde imal etmektedir. Üretilen bu kamera direkleri, kullanılacakları bölgenin coğrafi ve meteorolojik koşulları göz önüne alınarak 90 km/h ile 160 km/h rüzgâr hızına dayanıklı bir şekilde tasarlanmakta ve montajı yapılmaktadır.

Kameraların bakım ihtiyacını karşılayabilmek için periyodik aralıklarla düzenli bir şekilde, kamera direklerine erişim sağlanması gereği bulunmaktadır. EMCİ firması bu gerekliliği, asansörlü ve merdivenli kamera direklerine alternatif olarak üretmiş olduğu mafsallı kamera direği ile daha kolay bir şekilde karşılayabilmektedir. 3 metreden, 12 metre uzunluğa kadar üretilebilen kamera direklerinin, mafsallı çeşitleri, kamera bakımını kolaylaştırma açısından ön plana çıkan yenilikçi bir teknolojidir. EMCİ firmasının öncelikli olarak ele aldığı konulardan bir diğeri ise estetiktir. Kullanılacakları alana göre kare kamera direği veya poligonal kamera direği olarak farklı çeşitlerde kamera direkleri imalatı yapılmaktadır. Böylelikle firma, kalite ve dayanıklılık unsurlarının yanı sıra estetiğe verdiği önemi de vurgulamaktadır.