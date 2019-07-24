En İyi Müzik Dinlenebilen Siteler

Şarkı dinle seçeneği birçok sitelerde aktif olan bir özelliktir. Bu sayede kişiler alternatiflerden faydalanarak kendilerine ait en iyi platformu bulabilmektedirler. Siz de kendinize uygun, kullanımı kolay ve size hitap eden müzik dinleme sitelerinden birini seçerek kesintisiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Sizler için bu yazımızda en iyi müzik dinleme sitelerini sıraladık. Aralarından seçim yaparak kendinize müzik platformu benimseyebilirsiniz.

1. modasarkilar.com

Modasarkilar.com köklü bir Şarkı Dinle seçeneği sunan sitedir. Sitede aradığınız her türden müzikleri tamamen ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Üstelik para verip Premium olup, reklamsız dinleme gibi şeylerle de uğraşmazsınız. Siteye giren herkes direkt olarak reklamsız müzik keyfini yaşamaya başlar. Müzik kapasitesi ise oldukça doludur. Piyasada bulunan hit müziklerden eski müziklere kadar büyük bir arşiv bulunmaktadır. Kesintisiz, kaliteli bir şekilde istediğiniz müziği anlık olarak dinleyebilirsiniz.

2. Spotify

Spotify da her platformda hizmet veren popüler bir uygulamadır. Tablet, mobil, masaüstü uygulamaları sayesinde müzik dinlemenin keyfine varabilirsiniz. Spotify üzerindeki müzikler YouTube gibi platformlardan farklı cinste müzik yayınlamaktadır. Yani müziklerin üzerinde çeşitli oynamalar yapıldıktan sonra yayınlanır. Bu da aynı müziği farklı türden dinleme şansını kullanıcılara sunar. Tek eksi yönü olarak Premium hizmetidir. Ücret ödemeden reklamsız müzik dinleme seçeneği yoktur. Fakat modasarkilar.com site adresi üzerinde böyle sorular yok. Direkt olarak ücret ödemeden reklamsız müziği modasarkilar.com üzerinde dinleyebiliyorsunuz.

3. Deezer

Deezer platformu ise Spotify’a rakip bir platformdur. Burada da birçok müziği farklı şekilde bulabiliyorsunuz. Sürekli olarak yapılan kampanyalar sayesinde de Premium üyeliği 1 TL gibi fiyatlara alabiliyorsunuz. Kendinize ait listeler oluşturabiliyor, listeler arasında hızlı geçişler yapabiliyorsunuz.

4. Fizy

Fizy uygulaması bildiğiniz gibi Turkcell’e ait bir uygulamadır. Turkcell’in paketleri arasında sürekli olarak Fizy isminin geçtiğine tanık olabilirsiniz. Fizy uygulaması az internet yemesi ile ünlü olan bir uygulamadır. Ne kadar çok müzik dinlerseniz dinleyin paketinizden çok yemez. Üstelik Turkcell kullanıyorsanız mutlaka bedava müzik dinlemeniz için uygulamada geçerli hediye internet kazanırsınız. Fizy dünyasına girmek sandığınızdan çok daha basit.