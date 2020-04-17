En Kaliteli Turnuva Ödüllü Metin2 Serverları

Metin2 oyunları, online oynanan ve çok oyunculu sisteme sahip strateji oyunlarıdır.

Oyunların kesintisiz ve kaliteli oynanabilmesi için pvp serverler gereklidir. Metin2 oyunları için kullanılan bu serverler, oyunlar için gerekli olan tüm teknik bilgileri ve özellikleri, içinde barındırmaktadır.

Oyunlara olması gerekenden daha hızlı ve kaliteli şekilde bağlanılması için gerekli olan serverler, online hızını kaldırabilecek özelliklere de sahip olmalıdır. Bu yüzden pvpserver seçimlerinde dikkatli davranmak ve analizleri iyi yapmak gereklidir.

Metin2 Pvp Server Tip ve Dereceleri Nelerdir?

Metin2 Pvpserver tip ve dereceleri hem oyuncular hem de kurucular için önem taşımaktadır. Metin2 pvpserver tipleri; emek serverler, orta dereceli serverler, Ws’likserverler şeklinde ayrılmaktadır.

En çok tercih edilen serverler emek serverlardır. İtemlerin yapılması, karakteri güçlendirmek zordur. Orta dereceli serverler, 50-75 level başlangıcı olan serverlerdır. Bitiş levellerı ise 250-255 arasında değişmektedir.

Wsserverler, en kolay server tipleridir. Uzun ömürlü olmamakla birlikte en fazla 2-3 ay ile 1-2 yıl arasında oyun süreleri bulunmaktadır.

En Kaliteli PvpServerler

En kaliteli Metin2 pvp serverler, hız ve güvenliğin üst seviyede olduğu serverlerdir. Oyunlarda donma yaşanması, düşme gibi sorunlar, oyuncu için sıkıntı yaratmaktadır. DDOS saldırılarının engellenmesi için güncel Firewall özelliği olan Metin2 pvp sunucular, oyunculara en güzel deneyimleri yaşatmaktadır.

Oyunların Türkçe olması, görevlerin daha anlaşılır olmasını sağlarken, oyuncuların birbirleriyle sohbet edebilme özelliği de Metin2 oyunlarını tercih edilir kılmaktadır. Kurulum için sadece bilgisayara kurup pvpserver oyun dosyalarının klasöre atılması yeterli olmaktadır.

Metin2 Server Turnuva Ödülleri

En kaliteli turnuva ödüllü metin2 serverlar, sundukları ödüllerle de oyuncuları kendine çekmektedir. Birbirinden farklı turnuva ve ödüllere sahne olan Meti2 pvp oyunları, 2020 yılında da oyuncuları hırslandıracak turnuvalar ve ödüllerle dolu.