Farklı kentlerden 130 öğrenci oyun geliştirmek için İEÜ'de buluştu

Değişik kentlerden 130 öğrenci İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde buluştu, 2023 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen sektör için 15 yeni oyun geliştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye'de hızla büyüyen ve 2023 yılında 2,5 ile 10 milyar dolar arasında ihracat hedefleyen oyun geliştirme sektörüne, gençlerin ilgisini artırmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Farklı şehirlerinden yaklaşık 130 öğrenci, oyun geliştirmek için "Happy Game Jam" isimli programda bir araya geldi. İEÜ Oyun Geliştirme Takımı'nın düzenlediği etkinlikte, 48 saat boyunca gruplar halinde ya da bireysel olarak çalışan gençler, en iyi oyunları hayata geçirmek için çaba sarf etti. İki gün süren etkinlik sonunda 15 yeni oyun geliştirilirken, bunlara ilişkin sunumlar da yapıldı. Gençlerin, kısa süreye rağmen başarıyla gerçekleştirdiği oyunlar, rapor haline getirildi.

Temalı oyunlar

İEÜ Oyun Geliştirme Takımı Başkanı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aytuğ Han, öğrencilerin tecrübe kazanması ve kendini geliştirmesi açısından etkinliğin çok yararlı olduğunu söyledi. Han, "12-13 Ekim 2019 tarihlerinde yapılan etkinliği, Oyun Geliştirme Takımı olarak üstlendik. Katılımcılar, gruplar halinde ya da bireysel olarak, önceden belirlenen tema üzerine oyun geliştirdiler. Etkinliğin sonunda, kısa zamanda bile çok başarılı projelerin çıkabileceğini, yapılan sunumlar sayesinde görmüş olduk. Etkinliğimizi gerçekleştirirken en büyük amacımız, oyun geliştirme alanına ilgi duyan, kendini geliştirmek isteyen kişilerin tecrübe kazanmasıydı. Bunu başardığımız için mutluyuz" dedi.

Devamı gelecek

İzmir dışından da etkinliğe geniş katılım olduğunu belirten Han, şöyle devam etti: "Oyun geliştirme alanını kendilerine yol seçen katılımcılar, kurumsal oyun geliştirme firmaları ile bu firmalarda çalışan yazılımcılar ve tasarımcılar ile etkileşim haline geçip, kendilerine önemli bir çevre oluşturdular. Oyun Geliştirme Takımı olarak, her yıl daha büyük çaplı organizasyonlar düzenleyerek herkes için kazanımları arttırmak, en büyük amacımız."