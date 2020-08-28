Genç İnfluencer Ömrüm Güllü İle Tatlı Bir Röportaj...

Genç nesil tarafından oldukça beğenilen ve sevilen Ömrüm Güllü yeni influencer adaylarına tavsiyeler ve önerilerde bulundu.

Genç İnfluencer Ömrüm Güllü İle Tatlı Bir Röportaj...
28 Ağustos 2020 Cuma 15:22

Sosyal medya platformuda yaptığı çalışmalarla isminden oldukça söz ettiren genç yetenek kimse hedeflerinden ideallerinden vazgeçmesin , hayaller insanı ayakta tutan diri tutan bir olgudur dedi.

İnfluencer olarak birçok marka ve platform ile işbirliğine imza attım inişler ve çıkışlar ile dolu bu yolculukta herkes azimle mücadele etmeli diye ekledi.

Genç İnfluencer Ömrüm ;

Aslen Ankara doğumluyum yakında büyüdüğüm şehirde sevenlerimin benim için oluşturduğu idealleri gerçekleştirerek karşılarında olacağım sürpriz birçok isim ile yakında büyük projelerde buluşacağız. Hayranlarım beni belki bir dizi veya filmde görebilirler.

İNSTAGRAM'DA BÜYÜYOR!

Genç Yetenek faliyetlerine ve çalışmalarına İnstagram'da leomrum kullanıcı adıyla günden güne kitlesini artırıyor...

Sosyal medya platformuda yaptığı çalışmalarla isminden oldukça söz ettiren genç yetenek kimse hedeflerinden ideallerinden vazgeçmesin , hayaller insanı ayakta tutan diri tutan bir olgudur dedi.

İnfluencer olarak birçok marka ve platform ile işbirliğine imza attım inişler ve çıkışlar ile dolu bu yolculukta herkes azimle mücadele etmeli diye ekledi.

Genç İnfluencer Ömrüm ;

Aslen Ankara doğumluyum yakında büyüdüğüm şehirde sevenlerimin benim için oluşturduğu idealleri gerçekleştirerek karşılarında olacağım sürpriz birçok isim ile yakında büyük projelerde buluşacağız. Hayranlarım beni belki bir dizi veya filmde görebilirler.

İNSTAGRAM'DA BÜYÜYOR!

Genç Yetenek faliyetlerine ve çalışmalarına İnstagram'da leomrum kullanıcı adıyla günden güne kitlesini artırıyor...

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