GIF'lerin Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılırlar?

Animasyonlu GIF'ler, tek bir dosyada birkaç görüntü veya çerçeve içeren ve kendi grafik kontrol uzantısıyla tanımlanan, grafik değişim biçiminde (GIF) kodlanmış bir görüntü olarak tanımlanabilir

Animasyonlu GIF'ler, tek bir dosyada birkaç görüntü veya çerçeve içeren ve kendi grafik kontrol uzantısıyla tanımlanan, grafik değişim biçiminde (GIF) kodlanmış bir görüntü olarak tanımlanabilir. Teknik terimler bir yana, GIF'ler içeriğinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek yaratıcı ve modaya uygun bir pazarlama aracıdır. GIF'leri kullanmanın birkaç yolu vardır ve GIF'leri dijital pazarlamanızda kullanmanın en yaratıcı ve etkili yollarından bazılarının bir listesini derledik.

1) Bir şey göstermek için

GIF'ler, estetik açıdan hoş oldukları için bir süreçteki adımları göstermek için harika bir araçtır ve ayrıca bir şeyin nasıl yapılacağına dair görsel bir örnek göstermek için kullanışlıdır.

Örnek: Hedef kitlenize web sitenizin destek sayfasına nasıl ulaşılacağını göstermeye çalıştığınızı varsayalım, nereye tıklayacağınızı göstermek için bir GIF kullanabilirsiniz.

2) Bir şeye mizah katmak

GIF'ler genellikle içeriğe mizah eklemek için kullanılır. Genellikle ünlü TV karakterleri veya sevimli hayvanlarla birlikte esprili ve alakalı bir altyazı eşliğinde mizahi GIF'ler göreceksiniz.

Örnek: Pazartesi günü bir e-posta gönderiyorsunuz, bu nedenle biraz komik rahatlama eklemek için Pazartesi günleri hakkında komik bir GIF ekleyebilirsiniz.

3) Bir ürünü tanıtmak için

Bir ürünü veya yeni bir özelliği tanıtmak için GIF kullanmak, hedef kitlenizin dikkatini çekmenin yaratıcı bir yoludur. Bu tür GIF'ler genellikle ürünü veya ürünün bir özelliğini vurgular.

Örnek: Bir ürün hakkında bir haber bülteni göndermek istiyorsunuz, böylece hızlı bir slayt gösterisi gibi tüm ürünlerin bir GIF'ini oluşturabilirsiniz.

4) Sosyal ağı ve blog gönderilerini geliştirmek için

GIF'ler sosyal medyada son derece popüler ve birçok GIF özellikle popüler hale geldi. Birçok kişi Instagram hikayelerinde işletmeleriyle ilgili GIF'ler yapar veya popüler bir GIF alır ve söylemeye çalıştıkları şeye karşılık gelecek şekilde değiştirir.

Örnek: Birinin yaptığı olumlu bir şeye dikkat çekmeye çalışıyorsanız, Meryl Streep'in Oscar'ı işaret ederken GIF'ini kullanabilir ve söylemeye çalıştığınız şeyle alakalı hale getirmek için kendi başlığınızı ekleyebilirsiniz.

5) Kitlenizle duygusal olarak bağlantı kurmak için

Müşterilerinizle daha güçlü ilişkiler kurmaya öncelik vermeye karar verdiğinizi varsayalım. Benzersiz bir şekilde bağlanmak için bir GIF kullanabilirsiniz. Bu, özellikle yerel bölge için bilginizi ve tutkunuzu göstermeye çalışıyorsanız yararlıdır.

Örnek: Yemek yemek, parkta yürümek vb. için en iyi yerel yerlerin resimlerinin slayt gösterisini içeren bir GIF gönderebilirsiniz.

6) Facebook kapak fotoğrafı yapmak

Şirketinizin kapak fotoğrafını GIF yapabilirsiniz. Doğru olanı seçerseniz, sayfanıza daha iyimser ve davetkar bir atmosfer katacaktır.

Örnek: Ailelere hitap etmeye çalışıyorsanız, kapak fotoğrafınız olarak yeni evlerinin girişinde mutlu bir ailenin GIF'ini kullanabilirsiniz.

7) Bir satış promosyonu iletmek için

Bir pazarlamacı olarak, satışın faydalarını iletmek için satış promosyonlarınızın hedef kitlenizi mümkün olduğunca çekmesini istersiniz. Neyse ki, GIF'ler tam da bunu yapıyor çünkü gösterişli olabiliyorlar ve dikkat çekiyorlar.

Örnek: En iyi müşterilerinizle başladığınız yeni bir tavsiye avantajı programını tanıtmak istiyorsanız, promosyonun önemli ve davetkar ayrıntılarını göstermek için bir GIF kullanabilirsiniz.

GIF Nasıl Oluşturulur?

Kizoa, ilgi çekici videolar oluşturmanıza yardımcı olacak birçok ekstra özelliğe sahip bir film yapımcısı ve video düzenleme programıdır. Aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce özelleştirilebilir şablon sunarlar veya videonuzu sıfırdan başlatabilirsiniz.

Ardından videolarınıza yüzlerce efekt ve animasyondan birini kullanarak, metin veya animasyonlu metin ve GIF'ler gibi her türlü eğlenceli şeyi ekleyebilirsiniz. GIF'leriniz tamamlandıktan sonra, Kizoa GIF oluşturucusunu kullanabilirsiniz.

Kizoa, kişisel kullanım için videolar oluşturmak isteyenlere yönelik olsa da, yine de sosyal medyanız ve diğer pazarlama kanallarınız için güzel GIF’ler oluşturabilirsiniz.