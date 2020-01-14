Giydirme cephe kullanmanın avantajları

Giydirme cephe, yüksek binalarda bina cepheleri için çok popüler ve çok yönlü bir işlev sunar. Ayrıca bina estetik bir görünüme sahip, ışığın kontrolüne yardımcı oluyor. Yapısından dolayı, perde duvarı hava şartlarına dayanıklı, hava geçirmez ve ısıl verime sahiptir.

Yapıştırılmış ve bloklara bölünmüş iki ana cam cephesi türü vardır ve her ikisi de karşılaştırıldığında avantaj ve dezavantajlarına sahiptir. Cephe ile yapı ve cephenin kendisinin arasındaki arayüzleri kapatmak için anahtar çözümler sunar. Ayrıca, dikkate alınmadığı takdirde, cephenin ve binanın bütünlüğünü ve enerji özelliklerini büyük ölçüde etkileyecek çok sayıda derz ve derz için yapısal kaplama özelliklerini korumak için temel ürün çözümleri sunar.

Mimari yapılarda giydirme cephe

Son dönemlerin giydirme cephe yapıları mimarlık açısından daha da güzelleşiyor. Bunu etrafa bakarak kolayca onaylayabilirsiniz. Bunun nedeni mükemmel mimari işçilik olabilir; ama bir şey daha var. Dış cephe kaplama işlemi! Dış cephe kaplaması kullanımı binaların estetik görünümünü sağlar. Bu sürece ek olarak, ısı ve ses yalıtımı da sağlar. Bu nedenle, bu fonksiyon açısından oldukça tasarruf sağlar.

Bazı giydirme cephe sistemleri nelerdir?

Dış cephe kaplama sistemleri birçok türde kullanılabilir. Şeffaf giydirme cephe , kompozit cephe giydirme, dış cephe ahşap ve taş giydirme malzemeleri ve genleşmiş polistiren giydirme (giydirme) bu seçeneklerin örnekleridir. Kullanacağınız ve çevre için uygun olan bina için bu kaplamaları yaparak insanların beğendiği bir bina oluşturabilirsiniz.

Dış cephe kaplamalarında kullanılan malzemeler de çok yüksek kalitededir. Örneğin, taş kaplamada normal taş kullanılır. Polistiren köpüklü cephe kaplaması, ısı yalıtım özelliklerine sahip olması nedeniyle, en çok tercih edilen dış cephe kaplama yöntemidir. Yüksek ısı yalıtımı sağlar.

Dış cephe kaplaması için uygulamalar