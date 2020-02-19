Pleksinin göz alıcı nir malzeme olması sebebi ile yatak başlıklarında da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

Son dönemlerde özellikle dekorasyon ve hatıra eşya sektöründe kendisinden sıklıkla söz ettiren gold pleksi temelde plastik bir malzeme olmaktadır. Renkli ve şeffaf seçenekleri bulunan bu malzemenin bu kadar çok alanda kullanılmasının ana sebebi ise işlemesinin son derece kolay olması olmaktadır.



Plaksinin Hangi Özellikleri Onu Bu Kadar Çekici Kılmaktadır?



Saydam ve yarı saydam seçeneklere sahip olan pleksinin bu kadar çok alanda kullanılmasını sağlayan özelliği ise kolay bir şekilde şekillendirilmesi ve işlenmesi olmaktadır.



1 ile 5 mm kalınlıkları arasında değişiklik gösteren pleksiler tabakalar halinde satışa sunulmaktadır. Bu levhalar 90 derecede ısıtıldığı takdirde kolaylıkla şekil verilebilmektedir.



Pleksileri bu kadar çekici kılan bir başka etmen ise camdan daha hafif bir malzeme olmasına rağmen cama oranla çok daha dayanıklı olmasıdır. Pleksiletin ışık geçirgenlikleri cama oranla %92 olurken, dayanıklılık oranları ise camın 6 katı olmaktadır.



Opak, şeffaf ve florasan renklerde bulunabilen pleksi, iklim şartlarına plastiğe oranla çok daha dayanıklı olmaktadır. Ayrıca pleksi renklerini uzun süreler boyunca solmadan muhafaza edebilmektedir.



75 derece ısıya kadar dayanıklı olan pleksiler, buna rağmen kolay şekillendirilmektedirler.



Pleksi Kullanımlarının Genellikle Görüldüğü Alanlar



Pleksi sahip olduğu özellikler dolayısı ile birçok alanda kullanılmaktadır. Pleksinin kullanıldığı alanların başında ise dekorasyon ve iç mimari gelmektedir.



Merdivenlerin küpeşte ve tırabzanlarında da sıklıkla kullanılan pleksi, son dönemlerde sıklıkla balkon korkuluklarında karşımıza çıkmaktadır.



Ev ve büro mobilyalarında da kullanılan pleksi özellikle masa ve sehpa ayaklarında karşımıza çıkmaktadır.



Pleksinin sahip olduğu ışık geçirgenlik özelliği ile özellikle modern tasarımlara sahip olan aydınlatma elemanlarında kullanılmaktadır.



Antika ürünlerin teşhirleri başta olmak üzere kıymetli bütün ürünleri sergilenmesinde de pleksi kullanılmaktadır.



Dekorasyonda kendisine sıklıkla yer bulan pleksi özellikle mutfak ve banyo dekorasyonları da tercih edilen bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.



Pleksilerin dekorasyon kullanım alanlarında sınır tanımadığını gösteren bir başka pleksi kullanım alanı ise tekne ve yatlar olmaktadır.



Vitrin stantları pleksi ürünlerinin tercih edildiği bir başka alan açarak karşımıza çıkmaktadır



Pleksinin göz alıcı nir malzeme olması sebebi ile yatak başlıklarında da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.



Pleksinin en çok bilinen kullanım alanı şüphesiz ki hediyelik eşyalar olmaktadır. Özellikle özel tasarım ürünlerinde genellikle pleksi malzemesi kullanılmaktadır.



Pleksi malzemelerin kullanıldığı bir diğer alan ise takı tasarımları olmaktadır. Şekillendirilmesi ve çok farklı renklere sahip olabilmesi sebebiyle takılarda tercih sebebi olmaktadır.



Son olarak pleksi malzemeleri endüstriyel alanlarda da kullanılmaktadır. İklim şartlarından son derece dayanıklı olması, camdan daha hafif olmasına rağmen camdan daha dayanıklı olması endüstriyel alanda kullanımını kolaylaştırmaktadır.



Gümüş Pleksi Levhaların Özellikleri Ve Kullanıldıkları Alanlar



Gümüş pleksi , pleksi levhaları arasında ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Altın renginde olan bu pleksi malzeme yüksek kaliteli akrilikten İmal edilmektedir. Aynı zamanda ayna pleksi olarak da bilinen Gold pleksi levhalar birçok farklı alanda kullanılabilmektedir.



Altın Ayna pleksi ler söz konusu yansıtma olduğunda normal bir cam aynayı atmazlar. Aynalar kadar parlak bir görüşe sahip olan Gold pleksi ürünleri diğer bir yandan cam aynalardan çok daha cezbedici bir görünüme sahip olmaktadır. Cama oranla çok daha dayanıklı olan gümüş pleksiler aynı zamanda camdan çok daha ucuz maliyetlerde bulunmaktadır. Zor kırılması ve bu kadar uygun maliyetli olması sebebiyle birçok dekorasyon alanında sıklıkla kullanılmaktadır.



Altın Ayna pleksileri Bir diğer özelliği ise kırılmaları durumunda cam gibi paramparça olmamalarıdır. Özellikleri sayesinde cama oranla çok daha güvenilir ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem lazer hem de bıçaklı CNC kesiciler ile kolaylıkla kesir edilmektedirler. Şekillendirmenin bu kadar kolay olmasının yanı sıra son son derece dayanıklı bir malzeme olması da gold pleksileri tercih edilir ürünler arasında sokmaktadır.



