Google Ads Sertifikası Ne İşe Yarar? Önemli Mi?

Dijital pazarlama ve reklamcılık sektörünün gelişmesi ile birlikte insanlar ve işletmeler bu alanda kendilerini geliştirmeye başladı. Dijital reklamcılık hizmetlerinde Google Ads servislerinin kullanılması birçok avantaj sağlıyor

Google Ads sertifikalarına sahip olanlar, kullanıcı deneyimine sahip olabildiklerini gösterebiliyor. Google Ads sertifikaları, Google tarafından, temel ve ileri seviye reklamcılık kavramlarında yeterlilik gösterenlere veriliyor. Google tarafından yapılan sınavlara katılan ve başarılı olanlar bu sertifikaları alabiliyor.

Google Ads Sertifikalarının Avantajları

İnternet üzerinde bireysel girişimci ya da işletme sahipleri dijital reklam avantajlarından faydalanabilmek için Google Ads sertifikalarına sahip olmalıdır. Dijital reklam kampanyaları oluşturabilmek için sertifika ile uzmanlığınızı kanıtlamalısınız. Ne işe yarar denildiğinde, birçok sektörde sertifikalı dijital reklam uzmanı olduğunuzu göstermenizi sağladığı belirtilir. Şirketlerin, Google partners programına katılmasını sağlar. Google Ads üzerinden reklam kampanyalarınızı oluşturarak, kısa sürede birçok kişiye kolay ulaşabilirsiniz.

Google Ads Sertifikaları Nelerdir?

Dijital reklam denildiğinde tüm kullanıcıların aklına Google reklamları geliyor. Google Ads sertifikasına sahip olanlar, oluşturdukları hesap üzerinden reklam içeriklerini sunmaya başlayabiliyor. Google Ads sertifikalarının her birisinin önemi farklıdır ve kullanıcılar, uygulama üzerinden istediği sertifika türünü seçerek sınavlarına görebiliyor. Google Ads sertifikaları şunlardır.

-Google Ads ölçüm sertifikası,

-Google Ads arama ağı sertifikası,

-Google Ads alışveriş reklam sertifikası,

-Google Ads video sertifikası,

-Google Ads uygulamaları sertifikası,

-Google Ads görüntülü reklam ağı sertifikası,

İsteyen herkes gerekli şartları yerine getirerek sertifika alabilir ve avantajlarından faydalanmaya başlayabilir.

Google Ads Sertifikalarının Önemi

Google sertifika sınavlarına girerek başarılı olan ve sertifikasını alanlar, dijital reklamcılık alanında uzman olduğunu sertifikalarını sunarak gösterebilirler. Alınan sertifikalar, müşterilere ulaşma ve müşterilerin ilgisini çekme açısından önemlidir. En önemli yanı, sertifikalar sayesinde, Google partners programı üzerinden iş ortağı olabilme şansına sahip olmanızdır. Google Ads sertifikaları ile iş ortağı programlarına katılmak şirketlere büyük avantaj sağlar.

Google Ads Sertifikaları Geçerlilik Süresi Var Mı?

Dijital reklamcılık uzmanı olduğunuzu gösteren Google Ads sertifikalarının tümünün geçerlilik süresi vardır. Google tarafından her sertifika için 1 yıl geçerlilik süresi belirlenmiş ve kullanıcılar her sene yenileme yapmak zorundadır. Google Ads sertifika koşullarını yerine getirenler sertifikalarını yenileyebilecektir. 1 yıl süre sonunda sertifika yenilemesi yapmayanların sertifikaları geçersiz oluyor. Her sene yeniden değerlendirmelere katılmak, bireysel girişimcilerin ve işletmelerin bu alanda başarılı olduklarını göstermelerini sağlıyor. Potansiyel müşterilerinizi etkileyebilmek için bu belgenin her sene yenilenmesi önemlidir.

Google Ads Arama Ağı Sertifikası

Google tarafından sunulan Ads sertifikalarından birisi olan arama ağı sertifikası, reklam kampanyaları oluşturmanızı ve oluşturulan kampanyaların optimize edilmesinde uzman olduğunu gösterir. Google ads arama ağı sertifikası sahibi olanlar, dijital pazarlamada etkili kampanyalar oluşturarak hedef müşteri kitlesine kolay erişim çözümleri ortaya koyabilecektir. Dijital reklamlarla hedeflenen başarıya ulaşmada gerekli olan yeterliliğin gösterilmesini sağlayan sertifikalar, potansiyel müşteri güvenini de artıracaktır.

Google Ads Görüntülü Reklam Ağı Sertifikası

Google sınav cevapları sorusu ise internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Şunu unutmamak gerekir ki Google Ads sertifikalarının her birisi için ayrı sınavlar yapılıyor ve kullanıcıların yeterlilikleri ölçülüyor. Görüntülü reklam ağı sertifikası almaya hak kazananlar, bu alanda uzman olduklarını gösterebilecektir. Görüntülü reklamcılık yatırımlarını yapacak olan bu sertifikaya sahip uzmanlarla çalışmayı tercih ediyor. Her sertifika oluşturulacak reklam kampanya stratejilerinde pazarlama hedeflerine ulaşmak için en iyi çözümlerin sunulabileceğini gösterir. Google ads reklamlarında, görüntülü seçeneklerin daha etkili olduğu biliniyor ve hem bireysel girişimciler hem de işletmeler hızlı sonuç alabilmek için bu yöntemi tercih ediyor. Google Ads sertifikaları, uzman kişilerle çalışılmasını sağlıyor.