Google Chrome Güncellemesi

Google Chrome güncellemeleri internet kullanım kalitesi için oldukça önemlidir. Normalde mevcut güncellemeler, bilgisayarda kullandığınız tarayıcıyı kapatıp tekrar açtığınızda arka planda otomatik olarak uygulanır. Fakat tarayıcıyı bir süredir kapatmadıysanız bekleyen güncellemeleri görmeniz olasıdır.

Google Chrome güncellemeleri internet kullanım kalitesi için oldukça önemlidir. Normalde mevcut güncellemeler, bilgisayarda kullandığınız tarayıcıyı kapatıp tekrar açtığınızda arka planda otomatik olarak uygulanır. Fakat tarayıcıyı bir süredir kapatmadıysanız bekleyen güncellemeleri görmeniz olasıdır.

Bilgisayarda Chrome Güncelleme İşlemi

Bu işlem için aşağıda ki adımları takip ediniz.

-Bilgisayarda Chrome'u açın.

-Sağ üstte diğer seçeneğine ( üst üste üç nokta) tıklayın.

-Yardım butonuna basın ve Google chrome hakkında ibaresine tıklayın. Bekleyen bir güncellemeniz mevcut ise, simge renkli olacaktır. Yeşil renk bir güncellemenin iki günden daha kısa bir süre önce yayınlandığını ifade eder. Turuncu renk yaklaşık dört gün önce bir güncellemenin yayınlandığını ifade eder. Kırmızı renk ise en az bir hafta önce bir güncellemenin yayınlandığını ifade eder.

-Google chrome’ u güncelle yazısına tıklayın. Eğer bu ibareyi bulamıyorsanız en son sürümü kullanıyorsunuz demektir.

-Son olarak ise bilgisayarı yeniden başlatın.

Mevcut tarayıcı, açık sekmeleri ve pencereleri kaydeder. Sistem yeniden başlatıldığında bunlar otomatik olarak tekrar açılır. Ancak, Chrome yeniden başlatıldığında gizli pencereler tekrardan açılmamaktadır. O an içinde yeniden başlatmak istemiyorsanız eğer şimdi değil tıklatınız. Tarayıcı bir dahaki sefer yeniden başlatıldığında güncellemeler uygulanacaktır.

Android Sistemde Chrome Güncelleme İşlemi

Play Store ayarlarına göre Chrome otomatik olarak güncellenir. Yeni bir sürümün olup olmadığını kontrol etmek için ise bu adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle android telefonunuzda ya da tabletinizde Play Store uygulamasını açınız. Sağ üst kısımda ki profil simgesine dokununuz. Uygulamaları ve cihazı yönet ibaresine dokununuz. Sonrasında "Güncellemeler" altında Chrome'u bulunuz. Chrome'un yanındaki Güncelle'ye dokununuz.

Chrome 76 ya da daha yeni bir sürüm kullanıyorsanız eğer, Chrome tarayıcınızda ki güncellemeleri de kontrol edebilirsiniz. Android cihazda Chrome'u açınız. Üst kısımda ki Diğer (üst üste üç nokta) ve sonrasında Chrome'u Güncelleştir'e dokununuz. İstendiği zamanda Chrome'u yeniden başlatınız.

Apple App Store Sistemde Chrome Güncelleme İşlemi

Apple App Store ayarlarına göre Chrome tarayıcısı otomatik bir şekilde güncellenir. Aşağıda ki adımları izleyerek yeni bir sürümün bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz. iPhone ya da iPad cihazda App Store'u açınız.

Sağ üstte bulunan Profil simgesine dokununuz. "Kullanılabilir Güncellemeler"e giderek Chrome tarayıcısını arayınız. Eğer Chrome listeleniyor ise yüklemek için Güncelle ibaresine dokununuz. Sorulursa size ait olan Apple kimliği şifrenizi giriniz. Böylece güncellemeler indirilecek ve yüklenecektir. Google Chrome uygulamasına henüz sahip değilseniz itunes uygulamasında indirebilmektesiniz.

Güncelleme Başarısız Uyarısı



Eğer güncelleme başarısız oldu gibi uyarılar alıyorsanız, aynı zamanda bilgisayarda bazı hata kodları beliriyorsa bunları yapmalısınız.

-Hâlihazırda yüklü olan chrome uygulamasını kaldırınız.

-Daha sonra ise chrome’u tekrar yükleyiniz.

-Bu adım için Windows’ta bağımsız yükleyiciyi yükleyiniz.

-Macbook’ta ise google yazılım güncellemesini tekrar indirin ve bir kez daha deneyiniz.

-Son olarak ise windows güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol ediniz.

-Hala uyarı veriyorsa bir yetkiliyle görüşmeniz önerilir.

Kaynakça

SporDurağı. “Spor Terimleri”. Erişim 16 Mayıs 2022. https://sporduragi.com/