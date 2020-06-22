Google URL kaldırma özelliğini taleplere göre şekillendirmiştir. Tamı tamına 2007 yılından bu yana URL kaldırma özelliği aktif durumda.

Ve Google link kaldırma için bu yönde seçiminizi yapmanız bekleniyor. Tercihiniz üzerine:

URL’lerin geçici olacak şekilde engellenmesi sağlanabilir.

Eski linklerin kaldırılması mümkün olabilir.

Uygunsuz içeriklere dair harekete geçilebilir.

Başta arama motoru üzerinden şikayet bildirimlerinde bulunabilirsiniz. Google URL kaldırma işlemleri talepleriniz üzerine gerçekleşir. Herhangi bir sonuç alamadığınız taktirde ise hukuki yollara başvurabilirsiniz. Bunun için bilişim yani internet hukukunda öne çıkan avukatlarla harekete geçilebilir. Ve yine internet hukukuna bağlı olarak davasız işlem görülebilir.

Google URL Kaldırma Şartları Nelerdir?

Google link kaldırma davaları duruşmada olmadan sonuçlanır. Sadece link değil, her türlü içerik için şikayet dilekçesi sunabilirsiniz. Mesela haberlerin ya da resimlerin kaldırılması bu yolla mümkün olabilir. Başta:

-Gizlilik: Paylaşım yapan sitenin gizliliği ihlal edip etmemesi dikkate alınır. Örneğin kişisel hakları ya da özel hayatın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar şikayet edilir. Yine bu paylaşımlara yer veren sitelerin URL bazında kaldırılması sağlanır.

-Şartlar: İnternette unutulma hakkında beraberinde gelmekte. Aynı zamanda kamu yararı ve düzeni dikkate alınır. Temelde hukuka aykırı olan tüm içeriklerin kaldırılması üzerine harekete geçilir. Ve bu içeriklerin yayınlandığı siteler için de engelleme kararına yer verilebilir.

Google URL Nasıl Engellenir?

Önce içerikleri hukuka aykırı olan sitelerin sağlayıcıları ile iletişime geçilebilir. Yer ve içerik sağlayıcıları şikayetlerinizi dikkate alarak paylaşımları silebilir. Ancak bazı durumlarda sağlayıcılardan net bir yanıt alınmaz. Bu duruma karşılık hukuki yollara başvurmak gerekir. Neticesinde:

Hazırlanan dilekçeler Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenir.

İnceleme üzerine içerikler kaldırılabilir.

İçeriklerin yayınlayan sitelerin URL bazında engellenmesine karar verilebilir.