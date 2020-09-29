Google Maps son yıllarda akıllı telefonların hayatlarımıza hızlı bir şekilde girmesiyle insanlar tarafından sürekli kullanılmaya başlandı.

Çevremizdeki hemen herkesin kullandığı Google Maps uygulaması genel olarak navigasyon olarak kullanılsa da artık insanlar için bir alan, mekan ve konum gibi yerler hakkında fikir alma, fikir belirtme, memnuniyet ile şikayet belirtilen alan olarak hayatımızda yer edinmiştir. Aslında tam anlamıyla Google Maps dünya üzerindeki her yeri 3 boyutlu gezme fırsatı sunan gelişmiş bir harita sistemidir.

Googl Maps Yorum Satın Alma Neden Gerekli

Günümüzde Google Maps işletme sahipleri için çok önemi bir uygulama haline gelmiştir. İnsanlar ziyaret edip gezecekleri yerleri önce Google Maps üzerinden inceliyor ve bu doğrultuda fikir edinmiş oluyorlar. Gerek konum doğruluğu gerekse görsel ve yorumlara dayanan bu uygulama, işletmeleri müşteri kazanma ve kaybetme durumuyla karşı karşıya bırakmaktadır. İşletmelerin adreslerini doğru bir şekilde belirtmeleri ve Google Maps uygulamasında kullanıcıların dikkatlerini üzerilerine çekecek görselleri yüklemelidir. Bu doğrultuda bizler siz değerli işletme sahiplerine bu mecrada en doğru şekilde boy göstermenize yardımcı oluyoruz. Google Maps yorum satın al hizmetimizle bu mecrayı en doğru ve dikkat çekici şekilde kullanıp tercih edilebilirliğinizi arttırabilirsiniz.

Google Maps yorum satın al işlemi sizden gelen talep doğrultusunda 24 saat içinde Google Maps'te işletmenizi haritalara kaydediyor ve yönetim imkanı sağlayarak sizin hesabınıza ekliyoruz. On binlerce gerçek kullanıcıyla sizin belirlediğiniz, tamamen özgün yorumlar ve yine talebiniz doğrultusunda 5 yıldızlı yorumlar ekliyoruz. Uygulamada rakiplerinize fark atma şansınızı artırıyoruz. Google Maps yorum satın al işlemini sadece uygulamayla sınırlandırmayıp talep ettiğiniz doğrultuda TripAdvistör, Foursquare, sosyal medya ya da Google Playde'deki ve AppStore'deki uygulamalarınıza da yorum sağlıyoruz.

Yorumlarla İşletmenizi Ön Plana Çıkartın

Gerçek kullanıcı deneyimi ile bot hesapların insanlar üzerinde hükmünün olmadığının bilincinde olarak gerçek hesapların Google Maps üzerinden doğru ve güvenilir bir izlenim yaratıyoruz. Yaptığımız her hizmetin 7/24 arkasında durarak gerek canlı destek gerek gelen yorumların kontrolü ve düzenlemesini sağlıyoruz. Sizde Google maps yorum satın al işlemleri veya konu hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.