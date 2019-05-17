Google Reklam Nedir? Google’da Nasıl Reklam Verilir?

Google Reklam, dijital reklamcılık noktasında birçok markanın yüksek yatırım getirileri elde etmesini sağlayan bir alandır.

Herkesin günlük yaşamında aktif olarak kullandığı büyük arama motoru Google üzerinde ilk sıralarda bulunabilmek, zaman içerisinde markalar için büyük bir rekabet ortaya çıkardı. Google ads reklamları ise bu noktada büyük bir çıkış yakaladı. Çünkü herkesin artık dijital dünyada online olması real mağaza ziyaret oranlarını düşürdü. Web siteleri artık daha önemli vitrinler olmaya başladı. Bu nedenle sektörlere ilişkin yapılan aramalarda bulunur olabilmek son derece önemli bir husus oldu.

Hepimiz gün içerisinde herhangi bir bilgi edinmek için ziyaret ettiğimiz Google üzerinde farklı reklam modelleri ile karşılaşıyoruz. Bir ürüne ihtiyacımız var ise genellikle alışveriş reklamları ile ya da bir hizmet ile alakalı araştırma yapıyorsak sonra ziyaret ettiğimiz diğer sitelerde de yeniden pazarlama reklam modellerini görebiliyoruz. Peki bu reklamlar neye göre belirleniyor? Google reklam çalışması yapmak istediğinizde hangi reklam biçimini tercih etmeniz gerekiyor?

Bu aslında tamamen profesyonel hesap uzmanlarının belirlemesi gereken bir konu. Çünkü her sektörün farklı şeylere ilgi duyan bir hedef kitlesi var. Eğer bir ayakkabı markası iseniz alışveriş reklamları sizin için vazgeçilmez bir alandır. Çünkü Google ziyaretçilerinin yüzde 90’ı alışveriş reklamlarını tercih eder. Ürünün fiyatını, görselini ve özelliklerini bu şekilde kısa sürede inceleyip – değerlendirebilir.

Reklam çalışmalarında potansiyel kitlenin ne istediğini bilmek çok önemlidir. Bulunduğunuz sektörün ilgili kitlesinin yaş ortalaması ve ilgi alanlarına yönelik kurgulanan reklam çalışmalarının başarı ivmesi yüksektir.

Google’a reklam vermek için öncelikle bir Adwords panelinizin olması gerekir. Bu panel sizlere reklam kampanyanızın günlük bütçesi, reklamlarınızın yayınlanmasını istediğiniz ülkeleri, anahtar kelimeleri ve reklam modelinizi sorgulayan seçenekler sunar. Markanıza yönelik girmeniz gereken bu veriler etkili bir çalışma için büyük önem taşır. Panel sizlere aynı zamanda negatif anahtar kelime alanı da sunar. Bu alan, çıkmaz istemediğiniz anahtar kelimeleri belirler. Böylece istemediğiniz kelimelerde görünerek bütçe kaybetmezsiniz. Örneğin siz saç ekimi üzerinde çalışıyorsanız reklamlarınızın saç ekimi oyunları gibi hedef kitleniz olmayan bir kesime görünmesini istemiyorsanız negatif anahtar kelimelerinizi buna yönelik oluşturmalısınız.

Google reklam verme sürecinde sizden metin reklam alanı da talep edilir. Metin reklamlarını potansiyel kitlenize uygun bir dil ile oluşturmak markanız adına yarar sağlayacaktır. Kısa ve etkileyici mesajlar her zaman dikkat çekicidir.

Ödeme bilgileri panele işlemeniz gereken diğer bir noktadır. Faturalandırılacağınız ülke, isim / adres bilgileri, bulunduğunuz ülke saat dilimi, hesap türü ve ödeme yöntemlerini markanıza uygun şekilde doldurmalısınız.

Google reklamı verme noktasında kişisel hesap yönetimleri yapılsa da bu konuda Google reklam ajansı ile süreç yönetmek her zaman daha iyidir. Çünkü Google hesap uzmanları bu konuda rakip analizleri yaparak profesyonel bir kurulum gerçekleştirir. Gereksiz bütçe harcama noktası bu şekilde minimuma indirilir. Üstelik reklam çalışmalarının takip edilmesi ve daha başarılı olan reklamlara yönelik geliştirme yapabilmek – bütçe dağılımını en iyi şekilde sağlamak için de yine en iyi yol Google reklam ajansı ile çözüm ortaklığı sağlamak olacaktır.

Google reklamları için maliyetler de kişilerin kafasını karıştıran noktalardandır. Google reklam fiyatları anahtar kelimeden kelimeye farklılık gösterir. Burada kelimenin rekabet oranı vb. faktörler söz konusudur. Hangi anahtar kelime için tıklama başına ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini Google’ın sunduğu anahtar kelime planlayıcısı üzerinden kontrol edebilmeniz mümkün.

Yeni bir marka iseniz bilinirlik oranınızı arttırmak için Google reklam çalışmaları sizin için adeta biçilmiş kaftandır. Hedef kitlenizin karşısına en ilgili noktalarda çıkmak ve yalnızca tıklama başına maliyet ödemek için Google’da reklam verebilirsiniz.