Görsel roman gibi oyunla ödül aldılar

Yaşar Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri oyunla, GameX 2019 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda 10 farklı kategoride düzenlenen GameX Ödülleri'nde, 'Yılın en iyi bağımsız oyunu' dalında ödül aldı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Animasyon Bölümü son sınıf öğrencileri Sina Işıl Sönmez ve Laden Hatiboğlu ile Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Dinçsoy, geliştirdikleri 'Laura Silver'in Talihsiz Maceraları' isimli oyunları ile GameX 2019 kapsamında düzenlenen GameX Ödülleri'nde ödül kazanmayı başardı. 10 farklı kategoride oyun sektörünün en iyi oyunları, Youtuber ve streamerları, e-spor takımları ve e-sporcularına verilen GameX Ödülleri'nde Yaşarlı öğrenciler, 'Yılın en iyi bağımsız oyunu' dalında 13 aday arasından sıyrılarak ödülün sahibi oldu. Rakiplerinin birçoğunun bu sektörde bilinirliği olan, büyük başarılar kazanmış yurtdışı kökenli stüdyolar olduğunu ifade eden Sönmez, Hatiboğlu ve Dinçsoy, "Geçmişte yaptıkları işler nedeniyle donanımları, tam zamanlı çalışma kabiliyetleri ve halihazırda hayran kitleleri olan isimler arasında birinci olmak, bizi gerçekten çok mutlu etti ve çalışma motivasyonumuza olumlu etkide bulundu" diyerek yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Macera romanı

Oyunlarını görsel roman gibi tasarladıklarını ifade eden Yaşar Üniversiteli gençler, "Görsel roman türünü, bir nevi animasyonlu e-kitap şeklinde düşünebilirsiniz. Siz 'romanınızı' okurken, film benzeri bir havada önünüze bir sahne kuruluyor, karakterler ve sahneler bilgisayar veya telefon ekranınıza taşınıyor. Tabii dijital bir tür olmasının etkisiyle normal bir kitapta olamayacak bazı ek özellikler eklemek de mümkün. Bunlardan en popüleri, kararları okuyucunun verebildiği hikayeler. Japonya ve ABD'de çok yaygın bir tür. Oyunumuzda, hikayemiz, 1930'lu yıllarda Avrupa'da, Birleşik Krallık merkezli bir dedektiflik bürosu etrafında gelişiyor. Bu büronun kollarından bir tanesi, dünya genelindeki olağanüstü vakaları araştırmak, bu nitelikteki yaratıkları tasnif etmekle görevli. Ana karakterimiz burada çalışan dedektif Laura Silver. Kendisinin oldukça agresif bir mizacı var. Ona kıyasen çok daha ılımlı ortağı Cooper ile birlikte, gizemli bir seri cinayeti araştırmak ve bunun büronun istihbaratını almış olduğu gibi olağanüstü bir yaratıkla bağlantılı olup olmadığını ortaya çıkartmakla görevliler. Ancak açıkçası işleri bekledikleri gibi gitmiyor. Bu olaylar çerçevesinde gelişen, 8 saatlik ve 100'den fazla oyuncuya bırakılmış seçeneği olan bir hikayemiz var. Ayrıca klasik görsel roman ögelerinin yanı sıra zamana karşı sorgu veya olay akışını çözmenizin gerektiği bir bulmaca gibi birkaç tane mini oyunumuz da hikayeyi destekliyor" diyerek oyunlarını anlattı.

Zorlayıcı bir süreçti

Sina Işıl Sönmez ve Laden Hatiboğlu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Animasyon Bölümü, oyunun yazılımlarını yapan Yiğit Dinçsoy ise Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencileri. Yiğit Dinçsoy, Sina Işıl Sönmez ve Laden Hatiboğlu'nun arkadaşlıkları, mezunu oldukları Bornova Anadolu Lisesi sıralarına dayanıyor. Sönmez, Hatiboğlu ve Dinçsoy, "Lise yıllarından itibaren birbirimizle paylaştığımız fikirlerimizi gerçekleştirme imkanını Yaşar Üniversitesi'nde bulabildik. Özellikle materyal ve donanım açısından okulun bize sunduğu imkanlardan, üretim sürecinde faydalandık. Ortam seslerimizin bir kısmını da yine okulun ses kayıt stüdyosunda gerçekleştirdik. Öğrenci olarak bütün bu süreci yönetmek kolay değildi. Ders temposu vb. şeylerin yanı sıra küresel isimlerle rekabet etmesi gereken bir projenin sorumluluğuyla baş etmek zaman zaman zorlayıcı oldu" dedi.

Gelişen sektör

Bağımsız oyun kavramından da bahseden öğrenciler, "Bağımsız oyun; büyük bir yayıncının gözetim ve denetiminde olmadan çalışan küçük ekipler tarafından yapılan oyunlara verilen isim. 2018 yılında dünya genelinde 138 milyar dolarlık bir endüstri olan oyun sektöründe, büyük şirketler kadar önemli aktörlerden birisi de bu küçük stüdyoların ürettiği eserler. Oyun sektörü ülkemizde de son yıllarda gelişen bir sektör. Birçok küçük çaplı firmanın yanında oldukça büyük ve uluslararası alanda tanınmış firmalarımız da bu sektörde aktif" diye konuştu.

Maddi sorunları iletişimle çözdük

Ödül sürecinde yaşadıklarını da anlatan Sönmez, Hatiboğlu ve Dinçsoy, "Karşımızda yalnızca kullanıcıya ulaşmak için bile 100 binlerce dolar bütçesi olan, ürettikleri ürünleri 100 binlerce insanın önüne reklam olarak çıkartabilecek isimler varken sizin rekabet etmek için belki de tek şansınız gerçekten güzel bir ürün ortaya koyabilmek. Tanıtım konusunda bize pek çok yabancı ve Türk Youtube içerik üreticisi destek verdi. Tıpkı Youtuberlar ile iletişime geçmemiz gibi karşılaştığımız maddi sorunları da büyük oranda iletişimle çözebildik. Örneğin, tanıtım müziğimizi Amerika'dan bir sanatçı gönüllü olarak yapmayı üstlendi. Aynı şekilde oyunumuz özellikle sosyal medyada birçok yerel ve uluslararası alanda oyunumuz kendisine yer buldu ve ilgi gördü" diye konuştu.

