Güneş Enerjili Yerden Isıtma Sistemleri

Döşeme altına konumlanmakta olan ısı boruları, güneş enerjisi sistemleri sayesinde yaygın ve rahat bir kullanım sağlayabilecektir.

Geniş bir kullanım alanına sahip olan yerden ısıtma sistemleri, güneş enerjisi sayesinde hem avantajlı hem de tasarruflu bir ısı kaynağı olacaktır. SALT Mühendislik, ileri teknolojiyi kullanmakta olan güneş enerjili ısı sistemleriyle, katı ya da sıvı madde kullanmadan hem ekonomik hem de çevre dostu bir uygulamaya sahip olmanızı sağlayacaktır.

Çevre Dostu Güneş Enerjisi Sistemleri

Döşeme altına konumlanmakta olan ısı boruları, güneş enerjisi sistemleri sayesinde yaygın ve rahat bir kullanım sağlayabilecektir. Isı yalıtımı ve düzenli ısı kaynağı için güneş enerjili sistemler, katı ve sıvı yakıt kullanılmadığı için enerji tasarrufu kadar çevre dostu olmasıyla da tercih edilmektedir. Alttan ısıtma sistemleri için homojen bir ısı dağılımında etkili olan güneş enerjili yerden sistemler, böcek ya da haşere gibi oluşumlara da engel olacak temiz bir kullanım alanı sağlayacaktır.

Ekonomik bir sistem olarak, güneş ısısıyla çalışmakta olan bu sistemler ortalama 36, 5 derece etki etmekte, ortam belirli bir sıcaklığa gelene kadar konforlu bir şekilde çalışmaktadır.

Güneş Enerjili Yerden Isıtma Nasıl Çalışır?

Döşeme altına yerleştirilmiş olan su borularıyla, güneşin sağladığı enerjinin ısı alanına yayılması sağlanmaktadır. Bunun için çatıya yerleştirilmekte olan paneller, ısının alınmasını ve birikerek istenilen yoğun enerjiye dönüşmesini sağlamaktadır. Güneş enerjili sistemler, güneşin olduğu her an çalışmakta özellikle kış ve yaz aylarında tasarruflu bir kullanım alanı sağlamaktadır.

% 30 ile % 50’ye varan bir tasarruf oluşturma imkanı verirken, faturanızdan kısılmasını aynı zamanda çevrenin de korunmasını sağlayacak şekilde faydalı sistemlerdir. Avrupa ülkelerinde yoğun olarak tercih edilen bir sistem olarak, ısı pompası güneş kolektörü ile entegre edilerek çalışmakta olan ideal bir kullanıma sahiptir.

Güneş Enerjisiyle Alttan Isıtma Sistemlerinin Avantajları

% 40 ile % 50 oranında ılık su sağlamakta olan SALT güneş enerjili yerden ısı sistemleri, enerji tasarrufu kadar aynı zamanda toz ve kirin de birikmesine engel olmaktadır. Yerden kurulan bir sistem olduğu için haşere ve böcek oluşumuna engel olacak, tasarruflu bir kullanım kadar homojen bir ısı sağlayacaktır.