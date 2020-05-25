Güvenli Ödeme Sistemi Weepay

Kullanıcılarına geleneksel ödeme sistemlerinin yanı sıra birçok teknolojik ve dijital yenilikleri sunarak her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran ödeme sistemi, yenilikler ile birlikte birçok avantajı da beraberinde getiriyor.

Sanal pos, link ile alışveriş gibi birçok kolaylığı sunan sistem, şimdiden oldukça yüksek bir kullanıcı sayısına ulaşmış durumda.

Sanal Pos Hizmeti

Kullanıcılarına sunduğu sanal pos hizmeti ile adından sıkça bahsettiren ödeme sistemi, internet üzerinden yapılan satışlarda, kullanıcılara büyük bir avantaj sağlıyor. Yalnızca bir defa yapılan entegrasyon ile birlikte tüm bankalar ile anlaşma sağlayan sanal pos hizmeti, bu özellikler ile beraber yurt dışı dövizi şeklinde de ödeme alabilme imkanını kullanıcılarına sunmaktadır. Türk Lirası başta olmak üzere İngiliz Sterlini, Dolar ve Euro ile ödeme alma imkanı veren sanal pos; kullanıcılarına yurt dışı satışlarında da destek vermektedir.

Link ile Para Transferi

Ödeme sistemi kullanıcıları tarafından oluşturulan özel bir link ile ödeme alma imkanı veren link ile para transferi hizmeti; kişilere güvenli ve hızlı bir para akışı sağlamaktadır. Özellikle e-ticaret ile ilgilenerek para kazanan kişiler tarafından sıkça tercih edilen hizmet, oluşturulan linkin müşteri ile paylaşılarak bireysel veya kurumsal ödeme alınmasını sağlarken; kullanıcılara Anrodid ve IOS işletim sistemi üzerinden telefonlarını kullanarak kullanış imkanını da beraberinde sunmaktadır. Her gün binlerce kişinin tercih ettiği ödeme sistemi, geleneksel ödeme sistemlerine kıyasla birçok avantajı kullanıcılarına sunuyor.