Hangi ses yalıtım süngerini kullanmalısınız

Günümüz dünyası ve gelişen teknoloji ile birlikte dünyamızda bir çok sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri de ses gürültüsüdür. Öyle ki ciddi hastalıkları da ister istemez tetikler.

2020 yılı ile birlikte yasa gereği ses yalıtımı yeni binalarda zorunlu hale getirildi. Bu nedenden dolayı yeni yapılacak binalara taşınmanız halinde bu konforu ekstra bir ücret harcamadan hissedebileceksiniz. Ses yalıtımında önemli olan kısımlardan biri ise doğru süngerleri kullanmanız gerektiğidir, aksi halde doğru olmayan süngerler kullanıldığı taktirde evinizi veya fabrikanıza sadece harcama yaparak dekoratif bir görünüme sahip olursunuz. Bu nedenle ses yalıtım süngeri temin edeceğiniz durumlarda en doğru ürünleri temin eden firmalarla iletişime geçmeniz gerekiyor. Uygun fiyata satılan ürünlerden biri olan taş yünü levhalar ses yalıtımında günümüzde çok fazla kullanılsa bile ses yalıtımında size hissedemeyeceğiniz düzeyde katkı sunmaktadır. Bunun yerine ses yalıtımında kullanabileceğiniz fiyatı uygun birçok ürün yer almaktadır. Turkish Acoustic satış ofisini veya fabrikasını ziyaret ederek ürünlerin nasıl üretildiğini ve hangi ürünlerin kullanıldığı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ofislerde ses yalıtım süngeri uygulamak istemeniz durumunda sesin yankısı ve ortamın kalabalık olmasından dolayı sesin karmaşasını engellemek adına akustik panel kullanımı sağlayabilirsiniz. Fakat akustik paneller sizin ihtiyacınıza bağlı olarak istediğiniz görünüme bağlı olarak birçok çeşide ayrılmaktadır, asma tavan paneller tavanlarınızda montaj ekipmanlarımızla birlikte uygulanması halinde sesin tavan kısmına çarpıp geri dönüşünü engellemektedir. Asma tavan panelleri kullanarak ofislerinizde şık bir görünüme sahip olabilirsiniz. Akustik paneller üretiminde ise iç katmanında akustik ses yalıtım süngeri yer almaktadır, dış katmanında ise akustik kumaşlar ile kaplıdır. Akustik kumaşlar görüntüsü şık olması ile birlikte içerisinde üretim aşamasında sesin akustiğini sağlayacak hammaddeler kullanılmaktadır. Bu sayede ofislerinizde asma tavan panel veya duvarlarınız akustik panel kullanımı sağlayarak rahatsız edici sesleri en az düzeye indirebilirsiniz. Akustik paneller içerisinde yer alan ürünlerle ilgili yanmazlık sertifikasına ve daha birçok ayrıntıya Turkish Acoustic web sitesinden görüntüleyebilir teknik şartnamelere uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.

Stüdyolarda veya evinizde ses yalıtımı süngeri uygulamak istiyorsanız Tekno Touch Panel sünger veya akustik yumurta sünger gibi ses yalıtım süngeri kullanmanız halinde eğer ürünleri doğru yerlerden tedarik etmeniz halinde doğru bir ses akustiğini sağlayabilirsiniz. Bu sayede sessin daha düzgün çıkmasını sağlayarak kaliteli işler yapabilirsiniz. Ses dalgalanmalarını keserek ortaya berrak bir ses çıkarır. Ses emilim ve kesicilik konusunda oldukça başarılı bir üründür. Üstelik bu akustik süngerler radyo odalarında da kullanılmaktadır.

Ses yalıtım süngeri evlerde tavan ve duvarlarda kullanılır. Evimizde yaşadığımız ses sorunu genelde komşumuzdan gelen sesler ve dışarıdan gelen araba, inşaat sesleri bizleri evimizde bile rahatsız verebilir. Hatta rahatsızlık vermekle kalmaz ciddi sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bunlar sıklıkla yaşanan uykusuzluk ve strestir. Ses yalıtım uygulanan evde istenmeyen sesleri en az seviyeye indirerek sorunu ortadan kaldırır tamamen huzura kavuşursunuz. Evinizde rahatça dinlenebilir ve ailenizle huzurlu vakit geçirebilirsiniz. Ses yalıtım süngeri çok çeşitli olup yumurta, piramit, labirent, special, basotect, rulo ve düz modelleri bulunmaktadır.

Turkish Acoustic olarak ses yalıtım sorunlarınıza kesin ve doğru çözüm sunmaktadır. Ses yalıtım malzemelerimiz tamamen yerli üretimdir. Ses yalıtım malzemelerimiz son derece kaliteli olup hepsi yanmazlık özelliğindedir. Kesinlikle alev ilerlemesi olmaz. Yanmazlık konusunda deneyler ve testlerden başarıyla geçip sertifikalara sahip olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında güçlü referanslarımızla her zaman müşterilerimizin yüzünü güldürmeyi başardık. Turkish Acoustic her zaman hizmetinizdedir.

Kaynak: https://www.sesyalitimsungerleri.com/firexpan.html







