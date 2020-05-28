Havalandırmaya uzay sistemi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici bir süre ziyarete kapalı olan alışveriş merkezleri faaliyetlerine başladı. Yeni normal hazırlıklarının devam ettiği alışveriş merkezlerinde, asansörler ayak pedalları ile kontrol edilirken, havalandırma için NASA’nın uzay istasyonu sistemi uygulanacak.

Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesinin ardından birçok sektör faaliyetlerine ara verdi. Salgınla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için kapılarını kapatan Akbatı ve Akasya AVM, ziyaretçiler için ‘sıfır risk’ prensibiyle hazırlandığını açıkladı. 1 Haziran’da açılacak her iki alışveriş merkezi için alınan önlemler hakkında bilgi veren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, klasik önlemlerin yanı sıra ziyaretçiler için yaptıkları yatırımları açıkladı. Durusoy, “Bütün hava birebir UV ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde AVM’leri yüzde 99.9 virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız. Ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek asansörlerde ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz” diye konuştu.

Bakterileri arındıracak

Alışveriş merkezlerinde en çok merak edilenler arasında havalandırma sistemleri gelirken; Gökşin Durusoy halk sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modelin incelendiğini söyledi. İklimlendirmede yüzde 100 taze havalandırma kullanıldığına vurgu yapan Durusoy, “NASA’nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı sistemi baz alarak aynı metodla yapılan bir sistem kullanıyoruz. Bütün klima kanallarının içine UV ışınları koyulacak, böylece bütün hava birebir bu ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde yüzde 99.9 bütün virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

ABD’den getirilecek cihaz, ağustos ayı itibariyle iki alışveriş merkezinde de uygulanmaya başlayacak. Ziyaretçilerin AVM içerisindeki hava kalitesini görebileceğini söyleyen Durusoy, “Alışveriş merkezlerinin aplikasyonları var. Bu aplikasyonlar içerisinde de anlık olarak alışveriş merkezlerinin içindeki havanın kalitesini ve dışarıdaki havanın kalitesini aynı anda takip edebilecekler” dedi.