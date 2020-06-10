Her salı “Bilim Sohbetleri"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Eğitimi Programı (AEP), “Bilim Sohbetleri” adı altında bir dizi online etkinlik gerçekleştiriyor.

Her salı “Bilim Sohbetleri"
10 Haziran 2020 Çarşamba 11:36

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine özgün bir program olan AEP,  tıp eğitimine ek olarak bilim insanı olmak için gerekli donanımın kazanılmasına yönelik teorik ve pratik eğitimler içeren bir program olma özelliğini taşıyor. COVİD-19 pandemi sürecinde ders programını koruyarak uzaktan eğitime devam eden Araştırma Eğitim Programı, başlattığı “Bilim Sohbetleri” etkinlikleri ile tüm öğrenci ve akademisyenlere “Teams” platformundan ulaşıyor.  Etkinliğin ilk programına Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan konuk oldu. Prof. Dr. Turhan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmenin gerekliliğini çeşitli örnekler üzerinden gençlere aktardı. Öğrenci katılımın ve etkileşiminin yüksek olduğu “AEP Bilim Sohbetleri”,  ilham verici konuşmalar ile her Salı değişik katılımcılar ile gerçekleştiriliyor. Akademisyenlerin de yoğun ilgisini çeken etkinliğin ikinci haftasında ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, “Tıp Fakültelerinde Sosyal Güvenirlik” konusuna değindi. AEP Bilim Sohbetleri etkinlikleri ile her yaştan dinleyiciye, renkli ve ilham veren sunumlarla bilimsel merak ve çabayı destekleyici konuşmalar sunulması hedefleniyor. Etkinliklerin tekrarı ise kaçıranlar için AEP YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor.

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