Hazırsanız elinize kağıt kalem alın çünkü çok işinize yarayacak cevaplar bulabilirsiniz.

Huawei cihazlarda sıkça sorulan sorular ve cevaplarını inceleyeceğimiz bu yazımızda, bir çok probleme cevap bulabilirsiniz. Tabi ki tüm sorulara bir yazıda cevap bulmamız mümkün değildir. Bu sebepten ötürü yazı başında verdiğimiz linkte tıklayabilir, ya da tüm bu soruların cevabını en altta verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Ben bu yazımda en çok sorulan bir kaç soruya cevap bulmaya çalışacağım. Hazırsanız elinize kağıt kalem alın çünkü çok işinize yarayacak cevaplar bulabilirsiniz.

Huawei Cihazlarda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Bu yazımda en çok sorulan ve çözümüne ancak huawei çağrı merkezini arayarak ulaşabileceğiniz sorulardan bahsedeceğim. İlk olarak yazılımsal bir sorun varsa bu sorunu hard reset yardımı ile çözebilirsiniz. Bir çok soruna çözüm olan bu yöntem sanılanın aksine cihazınızı garanti dışına çıkarmayacaktır. Cihazınız bu çözümle beraber rahat bir nefes alacaktır.

Huawei Cihazlarda Hard Reset Nasıl Atılır

Hard reset en sık sorulan sorular arasında, aslında hard reset atmak çok kolay fakat daha öncesinde bir kaç adımı gerçekleştirmeniz gereklidir. Peki nedir bu adımlar, ilk olarak cihazınızın yedeğini almayı unutmayın. Cihazınızın yedeğini google drive yada hisuite programı yardımı ile bilgisayara alabilirsiniz. Çünkü hard reset attıktan sonra tüm bilgileriniz, rehberiniz, mesajlarınız, resimleriniz ve videolarınız silinecektir. İlk olarak cihazı kapalı konuma getiriyoruz. Daha sonra ses açma tuşu ile güç tuşuna aynı anda basılı tutup 10-15 saniye bekliyoruz. Bir titreşim duyduğunuzda bırakabilirsiniz. Daha sonrasında ise karşınıza üç seçenek gelecek bu üç seçenekten ilk olarak ortanca seçeneği, daha sonra yine ortanca seçeneği, son olarak ise ilk seçeneği seçeceğiz. Android 9 da ise bu yöntem değişmiş olup şu şekilde vukuu bulmaktadır. İlk olarak ortanca seçeneğe bastığınızda sizden onay istiyor, buradan ortanca tuşa basmanız yeterlidir.

Huawei'de Ağda Oturum Açma Sorunu ve Çözümü

İlginçtir ki huawei cihazlarda bazen oturum açmalı ağlara bağlanamaz aslında bu bir sorun değildir. Huawei cihazlarda oturum açmalı ağlara girerken modem IP'si ile giriş sağlanmaktadır. Bu IP'de çoğu kez 192.168.1.1 olmaktadır. Şimdi gelelim bu ağların nerelerde bulunduğunda genelde hava alanlarında, cafelerde, kahvecilerde bu şekilde ağda oturum açmak için izin vermeniz gereklidir. Eğer siz bu ağa basınca bağlanmıyor ise ilk olarak Chrome'a girin daha sonra url kısmına 192.168.1.1 yazın sizden izin isteyecek sayfa karşınıza çıkacaktır. Aşağıda ki linkten daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. https://kilosorunu.com/