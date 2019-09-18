Huawei, yeni "İyi Teknoloji Aşar Engelleri" kampanyası

Huawei, teknolojiye yönelik açık ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımın dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini vurgulayan “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” isimli yeni bir kampanya gerçekleştiriyor.

Huawei, yeni "İyi Teknoloji Aşar Engelleri" kampanyası
18 Eylül 2019 Çarşamba 10:10

Küresel teknoloji şirketi Huawei, teknolojiye yönelik açık ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımın dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini vurgulayan “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” isimli yeni kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, teknolojiye yönelik açık ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımın dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini vurgulayan “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” isimli yeni bir kampanya gerçekleştiriyor.

“İyi Teknoloji Aşar Engelleri” kampanyası, Huawei tarafından üstlenilen ve teknolojiyi etkili bir şekilde uygulayarak dünyayı pozitif olarak değiştirebileceğini gösteren bir dizi yeni projeye dayanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Batı Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Walter Ji, “Huawei'de, kim olduğumuzdan veya nereden geldiğimizden bağımsız olarak insanlar arasında köprü kurmak için teknolojiyi kullanmak istiyoruz, teknolojinin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılabileceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, ileri teknolojimizi ve çoğu durumda akıllı telefonlarımızı kullanarak bu vizyona ulaşmaya gönülden bağlı kaldık.” ifadelerini kullandı.

Huawei, “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” tanıtımı, dünyayı insanlara her gün yeni olanaklar getirmek için ileriye dönük teknolojiyi benimsemeye teşvik eden bir öykünün yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki Huawei’nin altı projesini sergileyen yeni bir video da içeriyor.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Sakız koyunlarını 'Paris' koruyacak
Sonraki Haber
'Şükran Kurdakul Şiir Ödülü' sahibini buldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.