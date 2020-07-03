İnsansepeti ile 6 Dakikada Sosyal Medya Hesaplarınızı Büyütün

İnternet sitelerinin gelişimi ve sosyal medyaların popülerliğinin artması ile dijital hayat gün geçtikçe daha da ön plana çıkıyor. Gerek ünlü kişiler gerek ise firmalar sosyal medyada tanıtımın ne kadar ön plana çıktığının bilincine vardılar.

Ben zaten büyük markayım tanıtıma ihtiyacım yok diyen kuruluşların satışlarının büyük ölçüde düştüğüne ve yine aynı şekilde ben zaten çok tanınan bir ünlüyüm sosyal medyada reklama ihtiyacım yok diyen kişiler silinmeye mahkum oldular. Böylelikle sosyal medyada tanıtımın ve bilinirliğin ne kadar önemli olduğunu zaman bizlere öğretmiş oldu. İnsansepeti ise gerek firmalara gerek ise kişilere tanıtım konusunda çözümler sunuyor.

İnsansepeti Nedir ve Nasıl Kullanılır ?

Günümüz de gelişen sosyal medya ve dijital hayatın yardımcısı olan İnsansepeti , kişilere ve firmalara tanıtım , bilinirlik arttırma , reklam ve daha çok kitleye ulaşmasına yardımcı oluyor. Kişilere kolay yoldan fenomen olma fırsatı sunan , firmalara ise satışını arttırmayı amaçlayan kitle yönlendirmeleri ile öne çıkan İnsansepeti yaklaşık 2 yıldır uzman ekibi ile hizmet vermeye devam ediyor. Nasıl kullanılacağı kısmına da değinecek olursak ; aslında oldukça basit ve kolay bir kullanıma sahip ara yüzü olan İnsansepeti sitesi müşterilerine 7/24 hizmet vermekte.

İnsansepeti Instagram Takipçi Satışları

Dijital hayatın en popüleri ve görseli olan Instagram tanıtım ve bilinirlik için vazgeçilmez bir unsur. Hemen hemen tüm markaların ve ünlülerin kişisel veya işletme hesapları bulunan bu mecrada takipçi sayısının yüksek olması gerek prestij gerek güven konusunda vazgeçilmez bir noktada. Günümüz de artık hiç te kolay olmayan takipçi arttırma ve takipçi çekme yöntemleri kişileri ve firmaları oldukça zorluyor. Tam da burada İnsansepeti sizlerin yardımınıza yetişiyor.

İnsansepeti Tiktok Hizmet Paketleri

Her geçen gün sosyal mecralara bir yenisi daha ekleniyor. Son yıllarda hızlı çıkış yakalayan Tiktok çok yüksek indirme rakamlarına ulaştı. İçerisinde binlerce içerik üretici ve yüzlerce fenomenin barındığı bu platformda ön plana çıkmak ve keşfete düşmek hiçte kolay değil. İnsansepeti sizlerin gönderilerinizi keşfete düşmesine ve takipçi sayınızın artmasına yardımcı oluyor. Burada geriye size tek yapmanız gereken kaliteli içerik üretmek kalıyor. Hem dilerseniz Tiktok’da 1000 takipçiyi geçerek canlı yayınlarınızdan para bile kazanabilirsiniz.

İnsansepeti Youtube İzlenme Yardımı

Gün geçtikçe Youtube’da açılan kanal sayısı adete bir çığ gibi ilerlemekte. 2014 yılında bir elin on parmağını geçmeyen Youtube kanalları bugün 2020 yılında herkesin bir kanalı olmasına dönüşmüş durumda. Tabi iş kanal açmakla bitmiyor. Asıl mesela kanalı açtıktan sonra başlıyor. Kanalı büyütebilmek ve gelir modeline dönüştürebilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Örneğin para kazanması aktif olan bir kanalın 1000 abone ve 10.000 saat izlenme şartlarını tamamlamış olması gerekiyor. Tüm bu şartları tamamlamak Youtube’a yeni başlamış birisi için epey uzun bir süreç. Vakit kaybetmek istemeyen ve daha hızlı yol almak isteyenlerin yardımına insansepeti yetişiyor. Beraber çalıştıkları kanalları kısa sürede büyüterek her konuda detaylı bir şekilde yardımcı oluyorlar.

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