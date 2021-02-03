Instagram'a 30 gün saklama özelliği geldi

Instagram'a sildiğiniz fotoğrafları kurtarma özelliği geldi

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'a yeni bir özellik daha geldi. Yeni özellik sayesinde artık 30 gün öncesine kadar sildiğiniz postlara ulaşabiliceksiniz.

Instagram, siz silseniz bile yaptığınız paylaşımı 30 gün boyunca koruyacak.

HİKAYELERDE FARKLI UYGULAMA

24 saat boyunca görünür olan Hikaye paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalcak. Paylaştığınızda silmeden 24 saat boyunca yayında kalan hikayeleriniz ardından arşivde yer almaya devam edecek.

Son güncellemeyle gelen özelliğe, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş’e tıklayarak ulaşılabilecek.