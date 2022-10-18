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Instagram'da profillere müzik geliyor!

Popüler sosyal medya platformu Instagram, profile müzik eklemeye imkan sağlayacak yeni özelliğini test etmeye başladığını duyurdu

Instagram'da profillere müzik geliyor!
18 Ekim 2022 Salı 11:49

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram, etkileşimi artıracak ve çoğu kullanıcının seveceği bir özelliği test etmeye başladı. Instagram, geçen yıllarda hikayelere ve gönderilere müzik ekleme özelliğini getirmişti.

ShiftDelete'in haberine göre; şimdi bunu genişleterek sevilen müzik özelliğini ek olarak yeni bir alana daha taşıyacak.

Paylaşımlara eklenen müzikler, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırırken ek olarak da içeriklerin çeşitlenmesini ve zenginleşmesini de sağlıyor. Instagram, profillere müzik ekleme özelliği getiriyor.

 

Etiketler; #instagram #müzik #sosyal medya
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