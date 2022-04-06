INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
0
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
0
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
0
DARWIN'İN KAYIP DEFTERLERİ BULUNDU
DARWIN'İN KAYIP DEFTERLERİ BULUNDU
0

Instagram tacizi engelleyemedi

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), yüksek takipçi sayısına sahip kadınların Instagram hesaplarındaki özel mesajlarını inceleyerek yaptığı çalışmada, sosyal medya devinin kadınlara yönelik taciz içerikli mesajları engelleyemediğini ortaya çıkardı

Instagram tacizi engelleyemedi
06 Nisan 2022 Çarşamba 10:57

CCDH’in çalışmasında kadınlara ait yüksek takipçiye sahip Instagram hesaplarındaki 8 bin 717 özel mesajı inceledi. Çalışma kapsamında ünlü aktris Amber Heard, İngiltere’de televizyon sunuculuğu yapan Rachel Riley, aktivist Jamie Klinger ve gazeteci Bryony Gordon’a gönderilen mesajlar da yer aldı. CCDH, çalışmasında Meta’nın sahip olduğu Instagram’ın nefret söylemi, kadın düşmanlığı, ırkçılık, tehdit ve şiddet bulunduran içerikleri engellediğini ‘iddia’ ettiğini ancak bunu yapmakta başarısız olduğunu belirtti.

TACİZ İÇERİKLİ MESAJLARIN YÜZDE 90’INI ENGELLEYEMEDİ”

Çalışmada, Instagram’ın tehdit içeren 10 özel mesajın 9’unu engellemekte ya da yaptırım uygulamakta başarısız olduğunun altı çizilerek, “CCDH, platformların Covid-19 yanlış bilgilendirmesi, kimlik temelli nefret, iklim inkarı ve daha fazlası konusunda harekete geçmemesi konusunda birkaç yıl boyunca bir dizi raporu yürütmüştür. Bu rapor, raporlarımız arasında şimdiye kadarki en kötü başarısızlık oranlarından birine sahiptir. Instagram, bu çalışmada kadınlara özel mesaj yoluyla gönderilen tacizlerin yüzde 90'ında harekete geçmedi” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #instagram #taciz #kadın taciz
Önceki Haber
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranına hapis istemi!
Sonraki Haber
Instagram tacizi engelleyemedi
GIF'lerin Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılırlar?
GIF'lerin Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılırlar?
0
Kadınların şifreleri daha zor!
Kadınların şifreleri daha zor!
0
Robotlar İzmir'de yarışacak!
Robotlar İzmir'de yarışacak!
0
Türk astronomlar iki yeni gezegen keşfetti
Türk astronomlar iki yeni gezegen keşfetti
0
Metaverse'e hazır mıyız? Uzmanlar yanıtladı
Metaverse'e hazır mıyız? Uzmanlar yanıtladı
0
İnternet hızında dünyada 103. olduk!
İnternet hızında dünyada 103. olduk!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.