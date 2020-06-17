Instagram Türk Gerçek Beğeni

Gündeme uygun olacak şekilde gönderilere yer veren Instagram kullanıcıları, zamanla dikkat çekmeyi başarır. Aynı zamanda hedef kitleye uygun bir şekilde gönderilerini sunanlar popüler hale gelmekte.

Ancak sadece gönderiler ile bunu ayarlamak mümkün olmaz. Haricinde:

Takipçi sayısının artış göstermesi önem arz ediyor.

Takipçi kadar beğenilerin de fazla olması dikkatlerden kaçmıyor.

Yani hesabın dikkat çekici bir hale gelmesi için beğeni satın al seçenekleri dikkate alınabilir. Gerek takipçilere gerekse beğenilere ilişkin satın alma imkanları mevcut. Ve bu imkanlardan faydalananlar hesaplarını daha popüler hale getirebilir. Zamanla artış gösteren takipçiler ve beğeniler ile fenomen olmak dahi mümkün.

Instagram Beğeni Ücretleri Nasıl?

Instagram beğeni satın al seçeneklerinden faydalanmak isteyenler önce ücretleri dikkate alıyor. Neyse ki ücretlerin paketler üzerinden sergilenmesi işinizi kolay hale getirecektir. Örnek vermek gerekirse:

-Paketler: İlk önce pakette yer alan beğeni sayısına göz atılabilir. Mesela 250 ya da 500 beğeni şeklinde alternatifler sıralanır. Ve aralarından dilediğinizi seçmeniz beklenir.

-Fiyatlar: Beğeni sayısına bağlı olarak fiyatlar değişiklik gösterir. Mesela 100 için ayrı 500 için ayrı fiyat aralıklarına yer verilir. Bu aşamada satın almak isteyenlerin beğeni sayısını ve ücretleri değerlendirmeleri sağlanır. Neticesinde seçtikleri paket üzerinden satın alma işlemlerine geçmeleri uzun sürmez.

Instagram Beğeni Ödemesi Nasıl Yapılır?

Satın alma işlemleri sırasında sizlere ödeme seçenekleri sıralanır. Ve yine dilediğinizi seçerek ödemeye geçmeniz mümkün hale gelir. Bunlar nelerdir merak edenlere:

Çoğu kredi ile banka kartından ödemeleri kabul eder.

Havale ile EFT ödemelerine de geçilebilir.

Neticesinde ödeme gerçekleşir ve beğeniler kullanıcı hesabına aktarılır. Hesaba aktarılması için kullanıcı adınızı doğru bir şekilde belirtmeniz önemli. Aynı zamanda:

Mevcut fotoğrafların beğeni sayısı artabilir.

Gelecek fotoğraflar için de beğeni satın alınabilir.

Yine beğenilerin ekleneceği gönderilere de satın alanlar karar verir. Hatta beğenilerin hızlı ya da yavaş eklenmesine dahi karar vermeniz gerekir. Bu aşamaları takiben beğeni sayısı artış göstermeye başlar. Hatta bazı siteler satın alınan beğenilere ek, hediye beğenileri ile dikkat çekmekte.

https://sosyaladres.com/instagram-begeni-satin-al/



