İnternet bankacılığını tercih edin

Bankacılık işlemlerini şubeye veya ATM'ye gitmeden mobil veya internet bankacılığı üzerinden yapılması gerektiğini söyleyen Finans Uzmanı Ateş Sünbül, "Akıllı telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla para transferi, EFT, kredi ve fatura ödeme gibi pek çok işlemi yapabiliriz. Evde, iş yerinde hijyenik ve sağlıklı ortamda coronasız bankacılık işlemi yapma imkanımız var" dedi.

Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Departmanı Partner'i Ateş Sünbül, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bankacılık ve ödeme işlemleri sırasında alınacak önlemleri anlattı.

Banka işlemlerimizi nasıl yapacağız?

Bazı alışkanlıkları değiştirerek virüsten korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Sünbül, "Bankacılık işlemleri için eski alışkanlıklarımız fiziksel olarak şubeye gitmek, sıra numarası alıp, kalabalıklar için işlem sırasını beklemekti. Artık bunu yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle çok mecbur olmadıkça çok kalabalık içinde olunmaması gerekiyor, peki ama banka işlemlerimizi nasıl yapacağız? Bankaların bizlere sundukları imkanlardan olan mobil ve internet bankacılığı öne çıkmaktadır. Hepimizin akıllı telefon ve bilgisayarları aracılığıyla para transfer, EFT, kredi ve fatura ödeme gibi pek çok işlemi yapma imkanı bulunması evimizin hijyenik ve sağlıklı ortamında coronasız işlem yapma imkanı sunmaktadır. Buna ek olarak Bankalar uzun yıllardır telefon bankacılığı aracılığıyla da pek çok işlemin yapılmasına imkan sağlamaktadır. Eğer sözünü ettiğimiz 3 kanalda aktivasyonunuz yoksa öncelikle yaptırmanızı öneririz" diye konuştu.

Kare kod ile işlem imkanı

ATM ile minimum temas kurmak gerektiğini vurgulayan Sünbül, "Para çekmek veya kredi kartıyla alışveriş yapmamız gerekiyor. Nasıl olacak? Karşımızda iki sorunumuz var: Para çektiğimiz ATM'ler ve kredi kartı ödemesi yaptığımız POS cihazları pek çok kişi ile etkileşimdedir. ATM'den en az temas ile para çekme yöntemi olarak bankalar imdadımıza kare kod ile işlem imkanlarıyla geliyor. Akıllı telefonlarımızdaki bankacılık uygulamaları ile para çekme, yatırma ve gönderme pek çok işlemi ATM'ye minimum temas ile gerçekleştirebiliyoruz. Yaptığımız alışverişlerde de kredi kartı şifresi girilmesi yerine temassız ödeme aracılığıyla şifre girmeksizin belli bir miktara kadar ödeme gerçekleştirebiliyoruz. Böylelikle POS ile temasımızı da en minimuma indirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.