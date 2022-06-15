Internet Explorer tarih oluyor!

Microsoft, Internet Explorer'a desteğini bugün itibarıyla sonlandırıyor. İnternet tarayıcısının son sürümü olan Internet Explorer 11, bugünden itibaren Windows’un bazı sürümlerinde desteklenmeyecek

Microsoft, 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulan Internet Explorer’a desteğini sonlandırıyor. Böylelikle 27 yıldır kullanılan Internet Explorer dönemi resmi olarak bitiyor.

Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Edge tarayıcısı ise, 2029 yılına kadar Internet Explorer modunu destekleyecek.

Yazılım şirketi, tarayıcıyı hala kullananları geçiş planı yapma konusunda uyarıyor.

27 yıldır kullanılıyor

Pek çok kişinin internet tarayıcısı olarak bildiği ilk uygulama olan Explorer sayesinde pek çok kişi internetle tanıştı. Uzun süre en çok kullanılan tarayıcı olan Explorer, 2003'te dünya çapında yaklaşık yüzde 95 kullanım payıyla zirveye ulaştı.

Zamanla internetteki gelişmelerle beraber, başka internet tarayıcıları sağladığı imkanlarla öne çıktı. Diğer tarayıcıların daha popüler hale gelmesiyle rekabetin gerisinde kaldı.

Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan tarayıcı, pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu.

Microsoft Edge Chrome'la benzer olacak

Google'ın Chrome ve Apple'ın internet tarayıcısı Safari, her geçen gün daha fazla popüler olunca Explorer bu rekabetin gerisinde kaldı.

Firma, Windows 11 ile artık Alphabet’in sahibi olduğu Google Chrome ile aynı temeldeki Microsoft Edge üzerine odaklanacak.

Kullanıcılar tarafından Chrome'dan daha az sistem kaynağı tüketmesi sayesinde beğenilen Microsoft Edge'in bu yönüyle rakiplerine kafa tutması bekleniyor.