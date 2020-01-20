İnternetin en popülerleri

Sosyal medya uygulamaları ile ilgili 2019 Ekim verileri açıklanırken, dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu görüldü. Böylelikle 1,6 milyar insanın WhatsApp kullanıcı olduğu saptandı.

İnternetin en popülerleri
20 Ocak 2020 Pazartesi 13:57

İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1,3 milyar kullanıcı ile Facebook Messenger olurken, üçüncü sıraya 1,1 milyar kullanıcı ile Wechat uygulamasının yerleştiği görüldü.

Haberlere konu oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sosyal medya ile alakalı basına 137 bin 258 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece WhatsApp uygulamasının basında konuşulma sayısı ise 7 bin 515 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde WhatsApp uygulamasının ülkemizde de popüler olarak kullanıldığı görüldü.

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