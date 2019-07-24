İphone Hakkında Genel Bilgiler

Önümüzdeki Eylül ayında lansmanı yapılacak olan yeni iPhone modelleri şimdiden teknoloji kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Apple’ın yeni nesil cihazlarda sıvı temasına karşı dayanıklılık başta olmak üzere fiziksel geliştirmeler yapılacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Eski nesil iPhonelarda yaşanan sıvı teması problemi uzun süre kullanıcıların tepkisini çekmişti. Öyle ki Apple, sıvı teması kaynaklı yaşanan sorunları kullanıcı hatası olarak değerlendirip ücretli değişim sağlayarak sisteme yeni bir soluk getirmişti. Peki iphone suya düştü ne yapmam gerekiyor diye soranlara yönelik Apple’ın yeni stratejisi ne olacak ? Bu makalemizde geliştirilmiş yeni nesil iPhone cihazları sizlere anlatacağız.

Sıvı temasına maruz kalmış elektronik ürünlerde oksitlenme olayı cihazın çalışmasını engellediği için cihazın teknik serviste ya da yetkili serviste incelenmesi ve parça değişiminin yapılması cihazın eski haline döndürülmesi ve eski stabilitesini yakalaması adına yapılması gereken en önemli adım olarak görülebilir. Nitekim cihaz ciddi derecede hasar görecek kadar sıvı teması yaşamışsa, örneğin; bir havuza ya da bir denize düşmüşse, bir sürahiye ya da kovaya düşmüşse aslında o cihazdan pek de umutlu olmamak gerekir. Fakat işte sadece ses işitme yerine ya da şarj yerine çok az sıvı girmişse, sadece o sıvının nemini çekmek için pirince yatırmak faydalı olacaktır.

iPhone cihazlarda en merak edilen bir diğer özellik ise cihazların Android ya da Windows Mobile işletim sistemlerinde olduğu kadar rahat bir şekilde kullanılmasına yönelik olan düzenlemeler olarak görülebilir. Bu düzenlemeler iOS kullanıcıları için bir yazılımla mümkündür. Bu yazılımı AppStore üzerinden indiribilirsiniz. Yazılımın adı ise Jailbreak… Peki tam anlamıyla jailbreak nedir ? ne işe yarar ? nasıl çalıştırılır ? Kısacası jailbreak’ı yüklediğimiz zaman ne gibi bir avantajımız olacak. Ne gibi işlemler yapabileceğiz, biraz da bunlara bakalım. Jailbreak sistemi, Apple’ın aslında güvenlik nedeniyle bir kalıba sokmaya çalıştığı kullanıcıların kendi özgürlüklerini ilan ettikleri bir yazılım diyebiliriz. Örneğin; tüm iPhone ya da iPad kullanıcılarının bildiği üzere, Apple cihazlarınıza dışardan kaynak dosya yüklemeniz olanaksızdır. İşte Jailbreak tam da bu noktada devreye girmektedir. Jailbreak bir nevi güvenlik sistemlerini devre dışı bırakarak, cihazınızı daha rahat kullanabilmenizi sağlar. Bu demek değildir ki; telefonunuz çok güvensiz. Aksine aslında gereksiz güvenlik önlemleri demek daha doğru olur. Kısacası cihazınızı bir Android işletim sistemi ya da bir Windows Mobile Phone kadar rahat kullanabilirsiniz.