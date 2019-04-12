İşini Seven Webmasterların Forumu: İyinet

Günlük hayatta yapılacak birçok işlemde yetersiz kalınmakta ve uzmanlardan yardım istenilmektedir. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere insanın dokunduğu her alanda bilgi alışverişi büyük hızla devam etmektedir.

Webmaster forum siteleri içinde para kazanmak ve freelancer çalışmak isteyenlerin, güvenilir e-ticaret sitesi iyinet webmaster forum sitesini inceleyerek makale satış, backlink satış paketleri, hazır makaleler ve daha bir çok konu başlığı için İyinet’i ziyaret edebilirler.

Günlük hayatta yapılacak birçok işlemde yetersiz kalınmakta ve uzmanlardan yardım istenilmektedir. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere insanın dokunduğu her alanda bilgi alışverişi büyük hızla devam etmektedir. Roma döneminde devlet işlerinin aksamaması ve şehir işlerinin daha iyi bir seviyeye ulaşması için oluşturulan ve günümüze kadar gelen forumlar bunun en iyi göstergesidir. Günümüzde internet sitesi olarak görülen forumlar birçok derde deva olmaktadır. Makale satın al, internet sitesi sat, teknolojiyi takip et, hayvanlar ve çiçekler konusunda araştırma yap gibi sınırsız sayıda forum açılmaktadır.

19 yıllık tecrübeye sahip olan ve Türkiye’nin ilk webmaster forumu unvanını elinde bulunduran İyinet ülkemizde forumculuğun öncüsüdür. Freelancer çalışanların büyük bir aile oluşturduğu forumda; internet siteleri, sosyal medya ve teknolojik gelişmeler hakkında güncel içeriklere ulaşmak mümkündür.Makale yazarları ve bloggerlar için İyinet’e üye olmak ve paylaşım yapmak oldukça kolaydır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası onayı yapan üyeleri ise İyinet ’in ayrıcalıkları beklemektedir.

Türkiye’nin En Büyük İçerik Platformu

İnternetin sihirli dünyasının keşfedilmesi oldukça zordur. Sürekli değişen algoritmalar, yenilenen kurallar, sistemlerin güncellemeleri, hukuki boyutlar ve teknik detaylar yardımı zorunlu hale getirmektedir. İyinet internet dünyasında karşılaşabilecek tüm sorunlara ve ticari işlemlere zemin hazırlayan geniş teması ile Freelancer üyeleri rahatlatmaktadır. İyinet platformunda internet hizmetleri ile ilgili tüm hizmetlerin satışa sunulduğu genel bir bölüm bulunmaktadır. İnternet sitesi ve makale satış işlemleri yoğun şekilde gerçekleşmektedir. Bunun yanında daha özel içeriklerin yer aldığı Online Para, Arama Motorları ve SEO ile Sosyal Medya kategorilerinde oldukça iddialı ve şaşırtan paylaşımlar bulunmaktadır. Ayrıca sistem ara yüzünün en üstünde bulunan “yeni açılan konular” ve “en çok cevaplanan konular” bölümünden forum daha verimli takip edilebilmektedir.

En Güvenli Makale Satış Platformu

Makale yazarlığı yorucu ve emek isteyen bir iştir. Bazen öğrenciler için ek gelir olan bu meslek bazı Freelancer yazarlar tarafından ana meslek olarak devam ettirilmektedir. Uzun araştırmalar ve uykusuz kalınan geceler sonunda ortaya iyi içerik çıkartan yazarlar hak ettikleri ücreti alamayınca mağdur olmaktadır. Bazı alıcılar tarafından oyalanan makale yazarları alabilecekleri başka işlerden de mahrum kalmaktadır. Forum sitesi hizmetlerin deneyimi ile ön plana çıkan İyinet makale yazarı üyelerinin hakkını yedirmemek ve onların daha sağlıklı bir satış işlemi geçirmeleri sağlamak için forumda katı kurallar uygulamaktadır. Forum tarafından hakkı yenen makale yazarlarının şikâyetleri titizlikle incelenmektedir. Kötü niyetli üyeler forumdan uzaklaştırılmaktadır. Bilişim hukuku ya da dolandırıcılık olaylarında yasal işlemler için gerekli yardım da sağlanmaktadır.

Makale satış işlemlerine önem veren İyinet, 100 kelime başına uyguladığı taban ücret ile de makale yazarlarının daha iyi seviyelere gelmesini amaçlamaktadır. İçerik üreticileri; forumun “Makale Alış & Satış” bölümünde ellerindeki içeriklerin konu, kelime, sayı ve fiyat bilgilerini yazarak ticaret gerçekleştirilebilir. Ayrıca içerik arayan üyelerin ilanlarına yorum yaparak veya özel mesaj göndererek de makale konusunda anlaşma sağlayabilirler.

Deneyimli Yazarlardan Kaliteli Makale Alımı

İyinet; makale yazarları için olduğu kadar makale alımı yapacak üyeleri için de hassasiyet göstermektedir. Bir internet sitesinin ya da sosyal medya hesabının düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Ayrıca yazıların arama motorlarının algoritmalarına uyumlu olması, kopya içermemesi, ziyaretçilerin ilgisini çekmesi gerekmektedir. Bu nedenle makale yazarlarının işini zamanında ve kaliteli yapması önemlidir. İyinet tarafından açılan aktivitelere katılarak forum tarafından “makale yazarı” etiketine hak kazanan yazarlar bu konuda güven vermektedir. Böylece makale satın al ve sat işlemleri huzurlu bir şekilde gerçekleşmektedir.

İyinet webmaster forum sitesi: https://www.iyinet.com/forum