İskele, inşaatların onarım ve bakım gibi işlerinde kullanılan, bu esnada gerekli yükseklikte güvenli bir şekilde çalışmayı sağlayan oluşturulmuş özel sistemlerin adıdır.

Cephe iskelesi, bina onarımı gibi işlemlerde, cephe onarım işlemlerinde kullanılan özel bir sistemdir. Bunun dışında farklı büyüklükte yapılan ve kullanılan iskelelere ise mekansal çalışma iskelesi denmektedir. İnşaat işlerinde kalıpların desteklenmesi için kullanılan iskeleler ise Kalıp iskelesi olarak adlandırılmaktadır.

İskele Çeşitleri:

Her proje için farklı bir iskele çeşidine gerek duyulabilir. İskele çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır.

Cephe için İskele

Asma iskele

Geçit köprü yürüme yolu iskelesi

Tekerlekli mobil iskele

Kalıp iskelesi

İskele sistemleri ekipman koruyucu olarak düzenlenen mekanizmalar, İskele merdiven kulesi , kalıp için iskele gibi sistemlerden oluşur.

İskele Sistemleri Nerelerde Kullanılır?

İskele sistemleri enerji santrali, endüstriyel tesisler, rafineri gibi alanlarda, ayrıca hangar depo ve havaalanı gibi yerlerde, tersanelerde, stadyumların yapımında alışveriş merkezlerinde genellikle kullanılır. Köprü ve viyadüklerde de iskele sistemi kalıp iskelesi olarak kullanılır. Şantiye yapılarında, konserlerde, gösteri merkezlerinde kullanılır. Bunların dışında hemen hemen her çeşit binada inşaat kalıp ile iskeleler kullanılmaktadır.

Nasıl Çalışır?

Merdivenler ve korkuluk elemanları yerleştirilip çeşitli mekanizmalarla güvenli iskelet sistemi oluşturulur. İnşaat personeli ve çevredeki herkes için güvenli bir çalışma sağlamak adına bina dış cephelerine bu sistem düzenlenir.

Kullanımı Alanları Nelerdir?

Çok yüksek binalar, konutlar, alışveriş merkezi ve iş yerleri, yeraltı istasyonları, metro istasyonları, enerji tesisleri, hastaneler, köprüler gibi çok çeşitli projelerin yapımında kullanılabilir. Firmalar beton yapılar için ekonomik kalıp sistemleri sunmaktadır.

Kalıp İskele Sistemleri

Kalıp İskele sistemleri ihtiyaç ve teknik donanımlara göre belirlenerek inşaat yapımında kullanılabilmektedir. Kalıp iskelesi beton sistemi oluşturulmadan önce ilk olarak betonun ve demirin ağırlığında bir sistemle dizayn edilir. Binalarda, konutlarda, en karmaşık ve sanatsal yapılarda, tabela sistemlerinde güvenli bir şekilde düzenlenerek kullanılır.

İnşaat İskelesi Neden Kullanılır?

İnşaatların onarım ve bakım işlerinde çok yüksek katlara da ulaşabilmek amacıyla, yüksek katlardaki bakım ve onarım işlemlerini yapmak amacıyla kullanılır.

Ayrıca inşaat malzemelerinin yüksek katlara ulaştırılması için bina dışında düzenlenen bir sistem olarak bilinir. İskelet sisteminin kullanım amaçlarından biri ve ilk kullanım amacı güvenliği sağlamaktır.

Ayrıca çevredeki bütün insanların güvenliğinin sağlanması için de iskele sistemi ile çalışmak şarttır. Yüksek katlara ulaşılması ve İnşaat malzemelerinin ulaştırılması için iskele sistemleri kullanılır. İstenen projenin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için iskele kalıp sistemleri gerekmektedir. İskele çeşitleri kalıp altı iskele ve dış cephe iskele olarak ikiye ayrılır. Kalıp altı iskele döşeme sistemleri için kullanılan bir sistemidir.