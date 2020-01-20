İzmir Ekonomili profesörün 'enerji' projesine AB desteği

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden (İEÜ) Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu'nun enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların ve "düşük karbon" teknolojisinin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, 5 ülkeden akademisyenler ile birlikte geliştirdiği projeye, Avrupa Birliği'nden (AB) destek geldi.

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilerek özel bir fon ayrılan projede ortak yürütücü görevini üstlenen Prof. Dr. Biresselioğlu, Avrupa'da enerji alanında bugüne kadar yapılan tüm projelere ilişkin verileri bir araya getirecek. Ardından da bilim insanlarının bu bilgilere internet üzerinden rahatlıkla ulaşabileceği bir platform oluşturulacak. Prof. Dr. Biresselioğlu, ülkelerin gelecekteki enerji politikalarının nasıl olması gerektiğine de ışık tutacak.

Meslektaşları ile çalışacak

İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Biresselioğlu, proje kapsamında Norveç, Avusturya, İtalya, Belçika ve Polonya'daki meslektaşlarıyla birlikte çalışacak. 6 ülkede çalıştay düzenleyecek özel ekip, enerji alanında Avrupa ülkelerinde bugüne kadar yapılan çalışmaları titizlikle inceleyecek. Bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacak projede, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik detaylar ve sağladığı avantajlara ilişkin bilgiler de yer alacak. Proje, ülkelerin çevreye duyarlı bir enerji politikası gerçekleştirmesine de zemin hazırlayacak. Projede, enerji alanında ne tarz çalışmaların yapıldığı, teknolojik olarak hangi imkanların kullanıldığı da detaylı olarak belirlenmiş olacak. Prof. Dr. Biresselioğlu'na çalışmalarında, araştırmacı olarak İEÜ Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Hakan Demir de destek verecek.

Platform kurulacak

Prof. Dr. Biresselioğlu, Avrupa Komisyonu'nun projeyi çok önemsediğini ve çalışmanın hayata geçmesi için rekabetin oldukça yüksek olduğu "Ufuk 2020" programı kapsamında özel bir fon kazanıldığını söyledi. Biresselioğlu, Avrupa'da, enerji alanında pek çok çalışmanın olduğunu hatırlattı, "Ancak bunların hepsi ayrı yerlerde ve parça parça. Ulaşılmak istendiğinde zorluk yaşanıyor. Enerji alanındaki çalışmalar, içinde bulunduğumuz çağda büyük önem taşıyor. Proje kapsamında, enerji alanındaki çalışmalara herkesin düzenli ve kesintisiz erişim sağlayacağı bir platform kuracağız. Bilim insanlarının, enerji alanında analitik değerlendirme yapması için onlara güçlü bir destek sağlamış olacağız. Böylesine önemli bir projede görev almak, elbette gurur verici. Çalışmaları en kısa sürede başlatacağız" dedi.