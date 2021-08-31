YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
0
MARMARİS'TE FENER ALAYI
MARMARİS'TE FENER ALAYI
0
TURGUTLU'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
TURGUTLU'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
0

İzmir'in 'Efe'si TEKNOFEST yolunda

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Teknoloji Topluluğu tarafından yapımı tamamlanan elektrikli araç "Efe", TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere yola çıktı

İzmir'in 'Efe'si TEKNOFEST yolunda
31 Ağustos 2021 Salı 07:40

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan Efe, 31 Ağustos-5 Eylül'deki "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Kategorisi"nde yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, öğrencilerin, pandemi koşullarına rağmen durmadan çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayiinde son zamanlarda öne çıktığını ve bu çabaların daha da ilerilere gitmesi için gençlerin sorumluluk almasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Ülkemiz başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanında yüksek bir ivme yakaladı. Bildiğiniz gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımız, Akıncı TİHA ile Türkiye’nin bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olduğunu açıkladı. Gelinen bu nokta elbette çok önemli bir başarıdır. Bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sürecin en başından itibaren yakinen takip ettiğim çalışmalarınızda ortaya koyduğunuz emeğin karşılığını aslında şu andan itibaren almaya başladığınıza inanın. Zira bu büyük ve eşsiz deneyim, size imkansız bir şeyin olmadığını önemli olanın inanç ve azim olduğunu gösterdi. Bu proje, bizim ve bizimle aynı hedefe inananların bir projesi."


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #elektrikli araç #efe #TEKNOFEST
Önceki Haber
Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi ama...
Sonraki Haber
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 kişi alacak
YouTube'tan koronavirüs hamlesi
YouTube'tan koronavirüs hamlesi
0
Xiaomi'nin yeni modeli Redmi Note 10S satışa çıktı
Xiaomi'nin yeni modeli Redmi Note 10S satışa çıktı
0
Twitter'da en çok takip edilen kişi...
Twitter'da en çok takip edilen kişi...
0
Hareket halindeki araçlara bilgi sağlayacak uydu fırlatıldı
Hareket halindeki araçlara bilgi sağlayacak uydu fırlatıldı
0
OPPO telefonlara yeni özellik
OPPO telefonlara yeni özellik
0
TikTok video süresini uzatıyor
TikTok video süresini uzatıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.