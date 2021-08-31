İzmir'in 'Efe'si TEKNOFEST yolunda

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Teknoloji Topluluğu tarafından yapımı tamamlanan elektrikli araç "Efe", TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere yola çıktı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan Efe, 31 Ağustos-5 Eylül'deki "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Kategorisi"nde yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, öğrencilerin, pandemi koşullarına rağmen durmadan çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayiinde son zamanlarda öne çıktığını ve bu çabaların daha da ilerilere gitmesi için gençlerin sorumluluk almasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Ülkemiz başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanında yüksek bir ivme yakaladı. Bildiğiniz gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımız, Akıncı TİHA ile Türkiye’nin bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olduğunu açıkladı. Gelinen bu nokta elbette çok önemli bir başarıdır. Bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sürecin en başından itibaren yakinen takip ettiğim çalışmalarınızda ortaya koyduğunuz emeğin karşılığını aslında şu andan itibaren almaya başladığınıza inanın. Zira bu büyük ve eşsiz deneyim, size imkansız bir şeyin olmadığını önemli olanın inanç ve azim olduğunu gösterdi. Bu proje, bizim ve bizimle aynı hedefe inananların bir projesi."