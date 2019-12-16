İZTO ve Microsoft işbirliği yapacak

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'yu ziyaret ederek, İZTO'nun dijitalleşme alanındaki çalışmaları ile İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projeleri'ni aktardı.

Birçok alanda işbirliği kararının alındığı görüşmede, Microsoft Türkiye'nin partner'leri ile İZTO'nun hayata geçireceği İzQ Girişimcilik Merkezi arasında bağ kurulması ve böylece network havuzunun genişletilmesi konusunda mutabık kalındı. Ayrıca, her iki kurum girişimcilik ve inovasyon projeleri kapsamında ortak etkinlikler düzenleyecek. İşbirliğinin kapsamı ve detayları hakkında, Ocak ayında her iki kurum yetkilileri tekrar bir araya gelerek görüşmelerde bulunacak.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler başkanlığındaki İZTO heyeti, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'yu İstanbul'da ziyaret etti. Ziyarete Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcıları Onur Koç ve Tarık Tüzünsü ile Microsoft yöneticileri de katıldı. Ziyarette, İzmir Ticaret Odası tarafından proje çalışmaları devam eden İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Gezici Dijital Karavan, Entrepreneur Dashboard başta olmak üzere djitalleşme alanındaki projelere ilişkin bir sunum yapıldı. İzmir'i girişimcilik ve inovasyon kenti olarak konumlandırdıklarını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener "İzmir Ticaret Odası ailesi olarak, inovasyon ve girişimciliğin İzmir'de önünün açılması önem verdiğimiz en büyük projemiz. Ülkemizin girişimcilik ve inovasyonda gücünü arttırmak hedefiyle İzmir'in lider kent olarak öncülük etmesini istiyoruz. İzmir, bunun için gerekli olan potansiyele de sahip. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi ile ciddi bir büyümenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin Silikon Vadisi olmaya en yakın şehrinin, İzmir olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, büyük firmaların İzmir'e çekilmesini çok önemsiyoruz. Microsoft'u da bu kapsamda bir şube açarak fiziki olarak ya da işbirliği temelinde kuracağımız İnovasyon Merkezi'nde görmek istiyoruz. Bu konuda işbirliği ve etkileşim içinde olmamız önem taşıyor" dedi.

Microsoft'tan proje ve yazılım sunumu

Görüşmede, Microsoft ekibi de Türkiye'de hayata geçirdiği projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Microsoft bünyesinde yazılımcıların projelerini paylaştığı "GitHub" projesi ve "Yapay Zeka Deneyim Merkezi" projeleri hakkında bilgilerin aktarıldığı sunumda, ayrıca Microsoft'un yazılımlarını kullanarak hayata geçirilen "Akıllı kamyon", "akıllı rüzgar gülü", 2. El araba alım satım platformu, "Akıllı baston-wewalk", kalite kontrol operasyonları gibi projeler hakkında da bilgi verildi. Bu teknolojilerde "yeni deneyimler"in esas alındığı belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, "Fabrika akıllı olsun" düşüncesinin yanısıra artık "Yaratılan ürün de akıllı olsun" anlayışının hakim olduğunu ifade etti.

Görüşme kapsamında; İZTO tarafından yürütülen Entrepreneur Dashboard Projesi için yazılım altyapısı konusunda destek verilebileceği, demo örnekleri paylaşılabileceği, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projeleri kapsamında ortak etkinlikler düzenlenebileceği, Microsoft Türkiye'nin büyük bir firma olarak İzmir'deki girişimciler ile etkileşim içinde olması hususlarında mutabık kalındı. Ayrıca Microsoft Türkiye'nin partnerları ile İzQ Girişimcilik Merkezi arasında bağ kurulması ve böylece network havuzunun genişletilmesi hususunda fikir birliğine varıldı.