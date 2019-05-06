Kablo Rakoru Ne İşe Yarar? Nerelerde Kullanılır?

Elektrik kablolarının bir enstrümana girişinde ve çıkışında, kabloyu sıkma yöntemiyle montajlanabilmesini sağlayan ekipmanın adına denir.

Kablo Rakoru Nedir?

Elektrik kablolarının bir enstrümana girişinde ve çıkışında, kabloyu sıkma yöntemiyle montajlanabilmesini sağlayan ekipmanın adına denir.

Kablo Rakorunun İşlevleri

Günümüzde, bazı alanlarda kablo rakoru terimini sıkça duyarız. Montaj açısından olmazsa olmaz bir işlev yüklenen kablo rakoru, kullanışlı oluşuyla sıkça tercih edilmektedir.

Kablo rakoru, kablo enstrümana girerken enstrümanın IP değerinin korunmasını sağlar. Enstrümana su, toz vb. maddelerin girmesini önler. Kablonun bağlantı noktalarından sabitlenmesini sağlar ve böylelikle, kablo hareketinden doğan ark oluşumunu da minimuma indirmektedir.

En önemli işlevlerinden birisi de; kablonun kopmasını engeller ve hem bağlantı noktasını, hem kabloyu korur. Endüstriyel makinelerdeki sıcak su ve yüksek basınçla yapılan zorlu temizleme prosedürlerine de oldukça dayanıklı yapıdadır.

Kablo Rakorlarının Kullanım Alanları ve Kullanım Alanlarına Göre Türleri Kullanım alanları ve dış etkenlere göre, kablo rakorları bazı sınıflara ayrılmaktadır. Kullanım alanına göre; Polyamid, pirinç, paslanmaz çelik, Ex-Proof vb. gibi kablo rakoru türleri vardır.

Polyamid Kablo Rakorlarının Kullanım Alanları

Hammaddesi, polyamide maddesidir. Kullanım alanları:

- Güneş panelleri

- Elektrik motorları

- Vinç sistemleri

- Endüstriyel ve elektronik uygulamalar

- Aydınlatma endüstrisi

- Rüzgar ve solar uygulamaları

- Otomotiv ve raylı sistemler endüstrisi

- AVM'ler, oteller ve çeşitli sosyal tesisler ile birçok kurumda kullanılır.

Pirinç Kablo Rakorlarının Kullanım Alanları

Hammaddesi, pirinç MS58 ve üzeri nikel kaplamadır. Kullanım alanları:

- Güneş panelleri

- Yenilenebilir enerji kaynakları

- Endüstriyel ve elektronik uygulamalar

- Elektrik motorları

- Jeotermal santraller

- Gemi inşa tesisatları

- Otomotiv ve raylı sistemler endüstrisi

- Demir-çelik fabrikaları

- Jeneratörler vb. birçok alanda kullanılır.

Paslanmaz Çelik Kablo Rakorlarının Kullanım Alanları

Hammaddesi, paslanmaz çeliktir. Kullanım alanları:

- Gıda ve ilaç endüstrisi

- Aydınlatma ve led armatürleri

- Doğalgaz ve nükleer santraller

- Aydınlatma ve led armatürleri

- Trafolar

- Tersanelerde ve ağır hizmet sanayilerinde sıkça kullanılır.

Ex-Proof Kablo Rakorlarının Kullanım Alanları

Çoğunlukla iş güvenliği riski ile patlama riski olabilen, kimyasal iş alanlarında tercih edilir. Kullanım alanları:

- LPG ve petrol ürünlerinin üretim, dolum tesisleri

- Akaryakıt depolama tesisleri

- Maden ocakları

- Rafineriler ile çeşitli imalathanelerdir.