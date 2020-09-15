Koronavirüs aşısında siber tehdit

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Şirketi (STM) Covid-19 aşı geliştirme çalışmalarına yönelik rapor hazırladı.

Raporda, ulusal ve uluslararası aşı çalışmalarında siber saldırıların olduğuna dair verilere ulaşıldığı belirtildi. Bu yüzden aşı çalışmalarında elde edilen bilgiler, formüller, çıktılar vb. daha pek çok verinin saklandığı ortamların güvende tutulması gerektiği kaydedildi.

'Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarına Yönelik Siber Tehditler' başlıklı rapor, Türkiye ve dünya genelinde koronavirüs aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin yapılan tespit ve araştırmalardan elde edilen verilerin STM'deki siber tehdit füzyon merkezinde incelenerek analiz edilmesiyle hazırlandı. Raporda, dünya çapında 880 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı 155'ten fazla kurum, özel şirket, üniversitenin aşı geliştirme aşamasında olduğuna dikkat çekildi. Bazı aşıların, insanları hasta etmeden bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için koronavirüsü taklit edecek başka bir yaygın virüsü değiştirerek çalıştığı, Oxford ve AstraZeneca’nın araştırmasının, koronavirüsü taklit eden bir patojene dayandığına işaret edildi. Rusya Sağlık Bakanlığı'nın da, bu patojeni taklit edecek bir aşı üzerinde çalıştığı, ancak testlerin Oxford araştırmacıları kadar ileri düzeyde olmadığına vurgu yapıldı.

İstihbarat çalma gelişimi

Raporda, Amerikan, İngiliz ve Kanada hükümetlerinin, bilgisayar korsanlarının koronavirüs aşısı araştırmasını çalmaya çalıştıklarını iddia ettikleri hatırlatılarak, Amerika'da 2016 yılında Demokrat Parti sunucularına girme olayına da karışan bir bilgisayar korsanının üniversitelerden, şirketlerden ve diğer sağlık kuruluşlarından aşılar hakkında istihbarat çalmaya çalıştığı ve APT29 (Cozy Bear) olarak bilinen tehdit aktör grubunun, koronavirüs salgınının yarattığı kaostan yararlanmaya çalıştığı iddiasına yer verildi. Raporda, "Amerikan istihbarat yetkililerinin, grubun diğer ülkelerin çabalarını sabote etmek değil, kendi aşılarını daha hızlı geliştirmek için araştırmaları çalmayı hedeflediklerini belirtirken, siber güvenlik uzmanları, küresel halk sağlığına kastın az olduğunu dile getirmektedir" denildi.