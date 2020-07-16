Koronaya karşı teknolojik önlem

Koronavirüs’le mücadelede tedbir amacıyla Buca’da Salon Kess kuaför salonu bir ilke imza atarak konuşarak ısı ve maske tespiti yapan sistemi ile koronavirüs tedbiri aldı.

İzmirli Elektronik güvenlik sistemleri Uzmanı Engin Boz’un tasarımı olan tarafından tasarlanan ‘Port Cam’ adlı cihazı Salon Kess’e kurduran, Tolga Yanık ve Caner Koç güvenli hizmet vermenin ayrıcalığını İzmir’e kazandırdıklarını belirtti. bu şekilde daha güvenli ve içleri rahat olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İlk olarak sistemi denemek istediklerini ifade Eden Yanık, “Pandemi döneminde hijyen önlemlerimizi aldık. Ama teknolojiden de destek almamız gerektiğini düşündük. Isı ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, salona kaç kişi giriş yaptı istatistiki bilgi veriyor. Bu sistemi Türkiye’de uygulayan ilk kuaför salonuyuz" diye konuştu.

Anında uyarıyor

İzmir’de tasarlanan, cihaz kuaför salonuna girenlerin görüntüsünü bir saniyede tarayarak vücut ısılarını ölçüp, maske kontrolünü otomatik yapma özelliğine sahip. Maske takıp girenler ve vücut ısısı risk teşkil etmeyenlerde istatistiki bilgi olarak kaydedilirken, maske takmayanlar ise bir saniye içinde tespit edilip sistem tarafından sesli olarak maske takmaları konusunda uyarılıyor. Aynı işlem vücut ısısı içinde uygulanırken, ateşi olanlar sistem tarafından alarm verilerek kırmızı çerçeve ile yetkililer uyarılıyor. Uygulama ile birlikte salona gelen müşterilerde memnuniyetlerini ifade ederken, Salon Kess müşterisi Sevil Albayrak uygulama ile ilgili “ Böyle daha da güvenli oldu, rahatladık bizler için güzel bir şey “ dedi. Salon Kess ortaklarından Caner Koç ise alınan tedbirlerin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerken, “Biz Tolga Yanık ile toplumsal sorumluluğumuz olduğunun hep farkındayız. Hem kendi hem de halk sağlığı için yatırım yapmamız şart” diye konuştu. Elektronik ve güvenlik sistemleri uzmanı ve cihazın tasarımcısı olan Engin Boz(53) ise “ Aynı anda bir çok kişide tespit yapıyor. Isı ve maske tespiti yapıyor. Kamera ve operatör kablosuz sistemle ayrı olabilir ayrıca kamera kimi gösterip uyarı veriyorsa operatör o kişiyi ayrıca uyarabiliyor. Çakmağımı çakayım bakın sistem alarma geçti” dedi.