Kurumsal SEO İle Arama Motoru Sonuçları Doğrudan İlişkilidir

SEO dijital ortamlarda varlığı sağlayan en önemli unsurlardan biri olup kurumsal SEO kurumsal firmaların arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer alması için uygulanır

SEO dijital ortamlarda varlığı sağlayan en önemli unsurlardan biri olup kurumsal SEO kurumsal firmaların arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer alması için uygulanır. Simur Digital SEO ve kurumsal SEO çalışmalarında müşterilerinin en başarılı sonuçları alması için doğru planlanmış etkili yöntemlerle hizmet verir.

Simur Digital farklı sektörlerde uzmanlaşmış ekibi ile hizmet vermekte, bilinen tüm SEO yöntemlerini, söz konusu web sitesinin türüne ve sektörüne en uygun olacak şekilde uygulamaya özen göstermektedir. Web sitelerinin ziyaretçi sayısını ve kazancını artırmaya yönelik kalıcı çözümler üretebilmek için SEO çalışmalarında ihtiyaç duyulan ücretli ve ücretsiz pek çok aracı kullanarak müşterilerinin arama motoru sonuçlarında yükselmesi noktasında üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmektedir.

Dünya genelinde en çok tercih edilen arama motoru Google olduğundan, Google SEO çalışmaları diğer arama motoru optimizasyonlarına göre çok daha önemli bir konu olarak kabul edilir. Google arama motoru algoritmasını sürekli olarak güncelleyip karmaşıklaştırarak, hileden arındırılmış doğru sonuçlara ulaşılmasını hedefler. Bu nedenle Google SEO optimizasyonu çalışmalarında belli kriterlere önem verilmesi ve web sitesi içeriklerinin bu özelliklere göre hazırlanması en önemli konu haline gelmiştir. Google arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almak isteyenlere yönelik SEO hizmeti bu nedenle oldukça önemlidir.

Google SEO çalışmaları esnasında dikkat edilmesi gereken pek çok faktör vardır ve bunların her biri web sitesinin arama motoru sonuçlarındaki yerini doğrudan etkileme özelliğini taşır. Web sitelerinin tasarımı çok güzel olsa da içeriğin kullanıcı açısından faydalı olması, aranılan bilgiye ulaşılmasını sağlaması, içeriğin birbiriyle uyumu ve kullanıcı dostu olması çok daha önemli olarak kabul edilir. Bu kriterleri sağlayan web siteleri SEO çalışmalarına başarılı bir adım atmış olarak kabul edilirler.

Web sitelerinin arama motoru sonuçlarındaki sıralamalarında anahtar kelime seçimleri son derece önemli bir role sahiptir. Web sitelerinde kullanılan anahtar kelimelerin site ile ilgili olması ve o kelimeye yoğunluk gösterilmesi gerekir. Doğru anahtar kelimeler üzerinden gerçekleştirilen backlink çalışmaları sitenin yükselişe geçmesine büyük ölçüde katkı sağlar. Anahtar kelimelerinde içeriklerde abartılı bir şekilde kullanılması spam olarak algılanabildiği gibi eksik anahtar kelime kullanımı da web sitesinin arama motoru sonuçlarında çıkmamasına neden olabilir.

Web sitelerinde en sık yapılan SEO hatası site başlığı seçiminin önemsenmemesi olarak bilinir. Site başlığına resim konulması ise web sitesinin arama motorları tarafından görünürlüğünü engelleyebilen bir etkendir. Javascript kullanılan menüler Google arama motorlarında okunmaz ve indexlenmez. Bu nedenle web sitesinin sayfaları aramalarda görünür olmaz. İçeriğin güncel tutulması sitenin arama motoru sonuçlarındaki sıralamasının korunması ve üst sıralara çıkarılmasında önemli bir rol oynar.

SEO Çalışmaları İle Doğru Kitlelere Ulaşabilirsiniz

SEO, Google’da ve diğer arama motorlarında web sitelerinin anahtar kelimelerinin yükseltilmesini bu sayede içerik ile ilgili arama yapan kullanıcıların söz konusu web siteye kolaylıkla erişebilmesini hedefleyen bir süreçtir. Odak anahtar kelimeler, arama motoru sonuçlarında üst sıralara çıktığında web sitesi organik trafiğinde gözle görünür bir artış sağlanır. Organik trafikteki artış web sitelerinin dijital kazancını artırmasının yanı sıra reklam maliyetlerinin düşmesinde de önemli katkıda bulunur.

Tarayıcının adres satırına web sitesinin adresinin doğrudan yazılarak giriş yapılması Direkt Ziyaret olarak adlandırılır ve marka bilinirliğinin en önemli göstergelerinden biri olan bu durum Google için en önemli sıralama faktörlerinden biri olarak kabul edilir. Ziyaretçilerin web sitelerine girdikten sonra burada geçirdikleri zaman da Google için önemli etkenler arasında yer alır. İçeriğin ziyaretçinin arama niyetini karşılaması, sayfada istenilen bilginin bulunup bulunmadığı, sayfanın tasarım ve içerik olarak uygun yapılandırılmış olup olmadığı, yazıların okunaklılığı ve metin içerisindeki cümlelerin anlaşılabilirliği de dikkat edilmesi gereken etkenler arasında sayılabilir.

Web sitesini ziyaret eden kullanıcıların sitede yer alan diğer sayfaları da ziyaret etmesi sitenin hemen çıkma oranlarının düşmesine neden olur. Hemen çıkma oranı web sitelerinin performansı ile kullanıcıların web sitesini ziyaretleri esnasındaki davranışları hakkında bilgi verir. Söz konusu web sitelerini öneren diğer web siteleri en önemli SEO faktörleri arasında yer alır. Google bir web sitesinin, ne kadar çok kişi tarafından öneriliyorsa o kadar iyi olduğuna dair bir anlayış benimser. Backlinklerin, farklı domainlerden ve farklı ip adreslerinden gelmesi önemli bir konudur. Sosyal medyadaki etkinlikler ve içerik paylaşıldığında, bağlantıya anında tıklayıp giren kişilerin sayısı Google sıralamalarında etkili olur. Web sitelerinde yayınlanan içeriklerin de kaliteli, benzersiz, ekstra bilgiler içeren, orijinal, kaynak gösterilmiş, resim ya da video içeren özelliklerde olması istenilir. Kopya içerikler özgün olmadığı gibi Google arama motoru sonuçlarında kalitesiz, toplama ya da kopya içeriklere yer vermez. Anahtar kelimelerin web sitesi sayfalarında mutlaka her bölümde belirtilmesi gerekir.