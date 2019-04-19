Kurumsal SEO Nedir?

Kurumsal SEO, kişisel web sitelerinin haricinde kurumsal işletmelere ait olan web siteleri ve ürün stışı gerçekleştiren sitelere uygulanan SEO’ya verilen isimdir.

Kurumsal SEO hizmeti alacağınız firma bu bağlamda daha önce piyasa da bu işi yapmış ve bu konu da tecrübe sahibi olması gerekir. Dolayısıyla sizin web siteniz için daha iyi bir anahtar kelime analizi yapabilir. Kurumsal SEO’da öncelikle site içi optimizasyon işlemleri gerçekleştirilmeli ardından da site dışı SEO adımları tamamlanmalıdır. Bu işlemi satın almayı düşündüğünüz firma öncelikli olarak satışını yaptığınız ürünü ardından nasıl ve hangi yollardan satıldığını sonrasında ise hangi kitleye hitap ettiğini ve ne tür aramalarla bu ürüne ulaşılabildiğini araştırdıktan sonra SEO çalışmalarına başlamalıdır. Aksi takdirde aldığınız hizmet pek faydalı olmayacaktır. Siz de kurumsal SEO hakkında detaylı bilgiye https://mobitek.com/kurumsal-seo/ adresinden ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kurumsal SEO Nasıl Yapılır?

Kurumsal SEO hizmetinde günümüzde en kritik nokta ve en fazla çalışma yapılması gereken alan mobil uyumluluktur. Çünkü günümüzde kullanıcılar artık bilgisayar yerine daha çok tablet ve akıllı telefon gibi araçlar üzerinden web sitelere ulaşamaya ve alışveriş yapmaya başladılar. Web sitenizin mobil uyumlu olması üyelik ve sipariş gibi aşamaları kolaylaştıracak ve kullanıcıların sitenizde daha fazla vakit geçirmesini sağlayacaktır.