LED’ler, dünya üzerinde birden çok teknolojik araç vardır ve bunların çoğunda LED teknolojisi kullanılmaktadır.

LED’lerin bu kadar kullanılması sayesinde geniş çaplı bir LED piyasası oluşmasına kapı aralamıştır. Tabi bu aydınlatma sektöründe birçok firmalar oluşmuştur. Bizlerde Noas LED olarak bu pazardaki yerimizi almış köklü bir firmayız. LED paneller armatürler son zamanların LED aydınlatma araçlarında en çok talep edilenidir. LED armatürler kendi içlerinde kullanıldıkları yer ve panel boyutu şeklinde ayrılırlar.

LED Panel Armatür Kullanımının Avantajları Nelerdir ?

LED panel armatürler , birden çok LED’lerin yan yana gelerek kare şeklinde bir kalıbın içine yerleştirilmesi ile oluşan LED aydınlatma aracıdır. LEP armatürler maliyetleri ve yaptıkları enerji tasarrufu ile tüm dünya genelinde çokça talep edilmektedir.

LED panel armatürlerin birçok boyut çeşidi bulunmaktadır. 60x60 LED – 30x30 LED panel armatür vb. gibi. Bu boyut türleri sizlere seçim ile ilgili zorluk çıkarsa da bir yandan da size tercih zenginliği sunmaktadır. LED armatür kullanılan yerde hoş ve hafif ışıklandırma olur. Bu sayede ise insanları bunaltmaz ve göz sağlığı konusunda da zarar vermemektedir. LED armatürlerin kullanıldıkları ortamda şıklık yarattıkları her aydınlatma çalışanı veya uzmanı tarafından bilinmektedir.

Led Panel Armatürleri Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüm LED aydınlatma ürünlerinde CE dokümanı olmasına dikkat edin.

Aldığınız panel armatürün arka yüzünde kesinlikle yafta olmalıdır.

Aldığınız paneli kontrol ederek ışık renklerine bakınız.

LED Panel Armatürde bulunan driver kaliteli olması gerekir. Yoksa oturumlarınızda bulunan LED’ler sağlam bir şekilde çalışmaz.

Oturumu çalıştırdığımızda arka bölmeye asla ışık kaçmamalıdır.

LED panel armatürde rastgele bir kir olmamalıdır.

Panel ile driver arasındaki bağın iyi yapıldığından emin olunuz.

Panelin kenarlarındaki yaylarda yaralanma olmaması için plastik savunucu olmalıdır.

LED armatür üzerinde yazan WATT değerlerini WATT ölçer ile kontrol edin.

LED panel armatürünüzü soğukta tutmaya çalışın. Soğuk bir ortamda çalışan LED armatürler daha uzun ömürlüdür.

Noas aydınlatma sektörünün değişen istek ve beklentilerini karşılamak için gereken analiz ve yenileşme sürecini hızlıca yaparak müşteri ve hizmet odaklı çalışmayı benimsemiştir. Noas LED daima kaliteli garantili ve müşteri memnuiyetini ön planda tutarak hizmetlerini artırmayı temel prensip olarak ilke edinmiştir.



