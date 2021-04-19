Mars'ta ilk uçuş!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Mars'ta ilk kez minyatür bir helikopter uçurdu. O anlara ilişkin görüntüler büyük heyecan yarattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Perseverance görevi kapsamında Mars'ta minyatür helikopterin uçuşunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve verilerin dünyaya ulaştığını açıkladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden Mars'taki uçuşu heyecanla beklenen helikopteri Ingenuity hakkında açıklama dün yapılmıştı. "NASA, Ingenuity Mars helikopterinin ilk uçuşunu 19 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirmesini hedefliyor" denilen açıklamada, elde edilen verilerin uçuştan birkaç saat sonra dünyaya gönderileceği belirtilmişti. Ingenuity, NASA'nın Perseverance adlı keşif aracının içinde 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapmıştı. Perseverance'a bağlı halde duran helikopterin geçtiğimiz pazartesi günü ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanırken, çıkan sorun nedeniyle uçuşun ertelenmesine karar verilmişti." Öte yandan Mars'ta gerçekleştirilen helikopterli tarihi uçuşa ait görüntüler de paylaşıldı. Büyük heyecan yaratan o anlarda ekibin mutluluğu da gözlerinden okundu.

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