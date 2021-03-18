Masaüstü bilgisayar kullanmayı daha çok tercih edenler için güçlü bir kasa, geliştirmeye açık olması sayesinde çok daha cazip durumda. Zamanla yeni donanımlarla yükseltilebilecek olan masaüstü bilgisayar modelleri, böyle ekonomik çözümlerle istenen performansı ve verimliliği sunabiliyor

Masaüstü bilgisayar kullanmayı daha çok tercih edenler için güçlü bir kasa, geliştirmeye açık olması sayesinde çok daha cazip durumda. Zamanla yeni donanımlarla yükseltilebilecek olan masaüstü bilgisayar modelleri, böyle ekonomik çözümlerle istenen performansı ve verimliliği sunabiliyor.



Masaüstü Bilgisayar Kasa Modelleri Ve Fiyatları

Yeni bir masaüstü bilgisayar kasa modeli arıyorsanız, aşağıda yer alan en popüler modellere göz atabilirsiniz.

Casper Nirvana N200 – 2.415 TL

Standart özelliklerdeki modeller arasından seçim yapacaklar için en dikkat çeken masaüstü bilgisayar kasa modellerinden birisi Nirvana N200. Uygun fiyat, yüksek performans kriterindeki masaüstü bilgisayar modeli özel ve sessiz bir soğutma sistemine sahip. Böylece zorlu görevlerde dahi sorunsuz bir şekilde destek alabileceğiniz cihazda donanımlar ise şöyle; 10. Nesil Intel Core i7 işlemcisi, 120 GB SSD, AMD RADEON R7240 2GB 128BIT DDR5.

HP Pro A G3 MT – 2.547 TL

Listede ikinci sırada ise HP’nin PRO A G3 MT modeli yer alıyor. Tasarımıyla dikkat çeken bu modelde, 4GB RAM, AMD Ryzen3 2200G işlemci ve 1TB disk kapasitesi bulunuyor. Onboard bir ekran kartı ile birlikte gelen cihaz, özellikle ekran kartı gerektirecek işler için uygun değil. Ancak fiyat performans konusunda ideal.

Dell Vostro – 2.599 TL

Masaüstü modellerinde farklı çözümler sunmayı başaran markalardan birisi de Dell. Vostro serisi ile masaüstü alacaklara alternatif yaratan Dell, geniş slot seçeneği ile yükseltmelere de imkan tanıyor. 1 TB HDD, Onboard Intel Ekran Kartı ve Pentium işlemciden güç alıyor.

Lenovo V55T – 2.652 TL

Lenovo’yu tercih etmek isteyenler için bu segmente öne çıkan model V55T. ATI Vega 8 ekran kartı ile birlikte gelen cihaz, diğer alternatiflere göre ön planda. 1 TB harddisk, AMD Ryzen 3 işlemci ve 4 GB RAM ile desteklenen cihaz, zorlu görevlerde iyi bir performans sunacak kapasitede.

Exper Flex DEX322 – 2.699 TL

Özel Exper aksesuarlarıyla birlikte satışa sunulan Flex DEX322, donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Intel 9. nesil i3 işlemcinin bulunduğu cihazda 4 GB DDR4 bellek, Intel HD Graphics 630 grafik birimi bulunuyor. 240 GB SSD ile performansın sağlandığı bilgisayarda geniş bağlantı noktaları özellikle iş alanındaki kullanımlarda dikkat çekiyor.