Memnuniyet ödülü DemirDöküm'ün

İklimlendirme sektörünün 66 yıllık geçmişiyle en köklü markası olan DemirDöküm, müşteri memnuniyetinde hayata geçirdiği çalışmalarla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. DemirDöküm, Türkiye'nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek yarışması A.C.E Awards'da bir kez daha ödüle layık görüldü. 27 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası markaların belirlendiği Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde DemirDöküm, 'Isı Sistemleri' kategorisinin birincisi oldu.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 50'yi aşkın ülkesinde tüketicilerine ısı konforu sunan DemirDöküm, satış sonrası hizmetleri ve müşteri memnuniyetinde hayata geçirdiği çalışmalarla ısıtma sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. DemirDöküm, Türkiye'nin en yüksek müşteri deneyimi ve memnuniyetini sağlayan markalarının belirlendiği A.C.E Awards (Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri) 2020'de sektörünün lideri oldu. Şikayetvar.com tarafından hazırlanan ve en iyi müşteri deneyimi yaşatan firmaların "Müşteri Deneyimi Endeksi" ile belirlendiği listede DemirDöküm bir kez daha kendi alanının lideri oldu. Ankara'da düzenlenen, 54 markanın ödüllerine kavuştuğu organizasyonda DemirDöküm, 'Isı Sistemleri' kategorisindeki birincilik ödülünü aldı.

Çalışmalarını "Her şikâyet bir armağandır" prensibi ile yürüten DemirDöküm'ün tüketici deneyiminin 360 derece kurgulandığını belirten Vaillant Group Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Zeki Kalaycılar, "Tüketici Deneyimi Geliştirme Bölümümüz, 0850 222 1 833 numaralı Müşteri İletişim Merkezimiz veya diğer kanallardan bize ulaşan her bir müşterimizin talebini yüzde 100 müşteri memnuniyeti prensibi ile 24 saat içerisinde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Çözüm sonrasında ihtiyaç veya şikâyetin ana nedenleri ile ilgili analizler yapıyoruz. Bu analizlerle de iş süreçlerimizi geliştiriyoruz. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bu süreçler sayesinde her geçen yıl müşteri deneyimimizi daha da mükemmelleştiriyoruz. Özellikle tüketicilerin deneyimlerini diğer kitlelerle paylaşma alışkanlıkları günümüzde en üst seviyede. Sosyal mecralar, dijital platformlar ve Şikayetvar, tüketicilerimiz ile aramızda önemli bir köprü oldu, bağımızı kuvvetlendirdi. Bizi bu ödüle layık gören tüm müşterilerimize teşekkür ederiz" dedi.