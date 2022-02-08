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Metaverse'e hazır mıyız? Uzmanlar yanıtladı

Metaverse'e olan ilgi günden güne büyürken, dünyaca ünlü birçok marka da Metaverse’de yer almak için projelerine başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, günümüz teknolojileri ile Metaverse’ün gerçek potansiyeline ulaşmasının henüz mümkün olmadığına işaret etti

Metaverse'e hazır mıyız? Uzmanlar yanıtladı
08 Şubat 2022 Salı 11:32

Finans Uzmanı ve kripto varlıklar üzerine araştırmalar yapan Melih Sefa Yavuz ve Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, Metaverse ile ilgili açıklamalarda bulundu. Günümüz teknolojileri göz önüne alındığında Metaverse’ün gerçek potansiyeline ulaşmasının henüz mümkün olmadığına vurgu yapan Melih Sefa Yavuz, “Bunun başlıca sebeplerinden biri Metaverse evrenine bağlanacak binlerce hatta milyonlarca insanı aynı anda modere edebilecek bir alt yapının henüz bulunmaması. Bu durum çok yüksek işlem gücüne sahip donanımlara ihtiyaç olduğu anlamına gelmekle birlikte mevcut teknoloji henüz bu şartları karşılayabilir olmaktan uzak” ifadelerini kullandı.


“KİM DENETLEYECEK? KURALLARI KİM KOYACAK?”


Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlüklere fiyat olarak herkesin ulaşamayacağını belirten Yavuz, “Cihazlar büyük, ağır ve zamanla ısınan donanımlar. Hareket algılayıcı cihazlar da henüz istenen düzeye gelmiş değil. Nitekim günümüz Metaverse evrenindeki avatarların ayaklarını dijital ortama aktaracak hareket algılayıcı cihazlar gelişmemesi de bir başka problem. Bu ve benzeri pek çok teknolojik problem olsa da bunların zamanla aşılacağı aşikâr. Ancak sorulması gereken asıl sorular ise böylesi bir evrenin nasıl ve kimin tarafından denetleneceği, kurallarını (olursa) kimin koyacağı ve sahibinin kim ya da kimler olacağıdır?” şeklinde konuştu.


“DİJİTAL BİR EKONOMİ”


Metaverse’ün sadece çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir dünya olmadığını söyleyen Beykent Üniversitesi’nden Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Öngel, “Zuckerberg’in sunumunda da ifade ettiği üzere interneti 2 boyutlu bir ekrandan çıkararak, 3 boyutlu dijital bir evrene taşımaktan bahsediyor. Esasında Metaverse günümüz internetinden farklı olarak üç boyutlu mekânsal bir internet projeksiyonudur. Sadece çeşitli aktivitelerin yapılabildiği sanal bir evrenden daha fazlasıdır. Zuckerberg sunumunda Metaverse evreninde dijital bir ekonomi yaratmaktan da bahsediyor” dedi.


“METAVERSE BAŞLI BAŞINA BİR EKOSİSTEM”


Metaverse evreninde sosyal aktivitelerin yanı sıra iş sahibi de olunabileceğini ifade eden Prof. Dr. Öngel, “Alışveriş yapılabilir ve hatta mülk sahibi bile olunabilir. Nitekim Metaverse üzerinde arsa satışları yapılmaya başlandı ve insanların bu satışlara olan ilgisi büyük. Buradaki arazilerin alım satımında ise çeşitli coinler kullanılıyor.
Dolayısıyla Metaverse başlı başına bir ekosistem olma yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #metaverse #teknoloji
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